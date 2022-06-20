أول رد من شيرين عبد الوهاب على "هجوم" الشاعر بهاء الدين محمد

علقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لأول مرة على هجوم مواطنها الشاعر بهاء الدين محمد، عليها بعد إعلان ندمها على أغنية ”ما تجرحنيش“ التي قام بتأليف كلماتها.

جاء ذلك خلال رد الفنانة شيرين على سؤال متابعة لحسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ بشأن أزمتها الأخيرة مع الشاعرة بهاء الدين محمد.

وكتبت عبد الوهاب: ”والله أنا مش شايفة ليه أي مبرر“.

وكان ”بهاء الدين“، أعرب عن غضبه من تصريحات شيرين عبد الوهاب الأخيرة، بشأن أغنية ”ما تجرحنيش“ التي قالت إنها نادمة عليها في ردها على سؤال من أحد المتابعين.

وأضاف: ”شيرين شخصية تحارب نفسها بالتجاوز في حق مبدعين صنعوا نجوميتها“، مشيرا إلى أن ”الفنانة تجاوزت حدودها وهو ما دفعه للرد عليها برغم أنه غير معتاد الرد عبر مواقع التواصل“.

وأشار إلى أن ”أداء شيرين عبدالوهاب للأغنية من الأساس لم يعجبه“، موضحا أن ”المؤلف والملحن نصر محروس هو من عرضها عليه ووافق تقديرا له“.

وأكد الشاعر الغنائي، أن ”أغنية (ما تجرحنيش) التي غنتها شيرين وصرحت مؤخرا أنها ندمت عليها، من أهم أعماله ومن حقه الدفاع عنها نتاج تهور التي غنتها“.

ومضى قائلا: ”لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما تعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلي باله خاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها“.

وبين بهاء الدين محمد أن ”أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبي كانت مع الأستاذ نصر محروس اللى هو صاحب الفضل في تقديمها.. وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكي وسألها نصر بتعيطي ليه ردت علشان أنا قاعدة مع الأستاذ بهاء“.

وتابع: ”رشحتها تغني (كتير بنعشق) ولولا موافقة نصر احتراما للعشرة اللي بينا ماكانتش هتغنيها لأنها كانت موقوفه من النقابة“.

وأردف:“لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللي أنا بحبه وبحترمه لقيته بيكلمني نيابة عنها ويقولي سمعنى الجديد وده طبعا خطأ لأن اللي بيغنى مهما كان اسمه مش المفروض يغلط غلطه زى دي، لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول“.

واختتم بهاء الدين هجومه قائلا: ”عشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانة كالعادة، بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تاني، وأنت بتكبري بس مش هتعدي حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم“.