محمد الشقنقيري يعتذر لزوجته بعد أزمته مع رحيل ذكري

وجه الفنان المصري محمد الشقنقيري اعتذارا إلى زوجته بسبب أزمته مع عارضة الأزياء رحيل ذكري، التي كشفت أنها كانت متزوجة منه.

وكانت ذكري، أعلنت أخيرا، انفصالها رسميا عن الفنان الشقنقيري، من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، ليخرج بعدها محامي الشقنقيري نافيا ذلك.

وكتب محمد الشقنقيري عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ اليوم الإثنين، قال فيه: ”بحبك.. وآسف من كل قلبي.. آسف على أي تصرف ممكن يكون جرحك أثناء غيابك.. آسف على دخولي في تفاهات خلال انفصالنا.. كان لازم أعمل لغيبتك ألف حساب، وكان لازم أقدر الأمور أحسن من كدة.. حتى في طلاقنا أقحمتك في معاركي الخاصة، وبرضه كنتي سندي الوحيد زي ما طول عمرك سند وضهر“.

وأضاف: ”آسف عمري كله اللي جاي.. بس اللي بينا أكبر بكتير من كل ده.. احنا بينا مش عشرة سنة ولا اتنين احنا بينا عشرة 25 سنة.. بينا بيت وحياة وولاد وعشرة عمر.. أنت حب العمر كله.. أنت الحب الوحيد في حياتي.. أنا وعدتك واحنا بنرجع إني عمري ما هاجرحك في يوم من الأيام، وللأسف مفيش كام شهر ودخلتك في دوامة ملكيش ذنب فيها، وفي وقت حتى مكنتيش موجودة في بس برضه، كان لازم اخد بالي كويس أنا بعمل إيه وبتعامل مع مين وازاي! وبرضه أنت الوحيدة اللي واقفة معايا مش عارف أقولك إيه ولا اعتذر لك إزاي !!! بس“.

وختم الشقنقيري منشوره قائلا: ”أنا حقيقي آسف وحقيقي عمري ما حبيت ولا هحب ست غيرك.. بحبك“.

وكشف محمد الشقنقيري مؤخرا حقيقة الصور التي تجمع بينه وبين مواطنته العارضة رحيل ذكري، التي كشفت أخيرا عن انفصالها عنه بعد زواج استمر أكثر من عام.

وقال محمد الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”قعدة ستات“ المذاع عبر فضائية ”أوربت“ المصرية إن ”الصور التي نشرتها لا تشير إلى زواجي منها، وكواليسها أننا سافرنا في مجموعة ولم أسافر أنا وهي فقط“.

وأضاف: ”من الطبيعي أن يكون لدى الأصدقاء صور تجمع بينهم، وفي هذه السفرية التقطت صورا مع العديد من الأصدقاء وهي من بينهم، وقضيتي معها أمام القضاء بتهمة التشهير“.

وقال الفنان المصري: ”في فترة انفصالي عن زوجتي، لم أتزوج إطلاقا سواء بشكل رسمي أو عرفي أو شفهي كما يدّعي البعض“.

وأكد أنه لا يخوض في أعراض الناس، والكلمة الأخيرة فيما تعرض له ستكون للقضاء.