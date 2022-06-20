مصر.. كيكي نيلسون تكسب حكما قضائيا ضد طليقها سيد رجب

أعلنت كيكي نيلسون طليقة الفنان المصري سيد رجب، عن إنصافها من قبل القضاء المصري ضد طليقها في الدعوى التي أقامتها ضده، والتي اتهمته خلالها بالاستيلاء على حقوقها.

وكانت الأمريكية نيلسون، زوجة الفنان المصري الثانية، قد اتهمته بأنه ”طردها من منزلها في مصر، وأنكر حقوقها“.

وكتبت نيلسون منشورا عبر حسابها الشخصي في ”فيسبوك“ قالت فيه: ”أنا الحمد لله كسبت القضية بالمشاركة. القاضي حكم بتمكيني بالمشاركة مع سيد رجب في الأرض في دهشور.. الأرض اللي بنيتها وتعبت فيها.. والحمد لله.. وأشكر محاميني.. ولكل اللي ساندني بالحب والتشجيع“.

وكانت طليقة سيد رجب قد أثارت الجدل في مارس/ آذار الماضي، بعدما أعلنت أن الفنان المصري قام بالاستيلاء على حقوقها وطردها من المنزل الذي بنته بأموالها، وذلك في منشور عبر ”فيسبوك“.

وقالت في المنشور السابق: ”خلف الكواليس مع أبو العروسة. سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور، وينكر أن لي أي حقوق فيه، وفي البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، ولكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن أن يكون الرجل الذي تزوجته ووثقت به“.

وأضافت: ”منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، غير أنني فوجئت بمنعي من الدخول، فقد أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من دخولي إلى مزرعتي وبيتي فيها“.

وتابعت: ”اتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق، حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي، والإقامة في مصر، واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفقة شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكن مناسب، بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الاتفاق“.

ومضت تقول، إنه ”في يونيو/ حزيران 2021، ودون مناقشة تسلمت إخطار طلاق غيابي سلمه لي حارس العقار، وترتب على هذا الطلاق بطبيعة الحال حرماني من كافة حقوقي، إلا إذا لجأت للقضاء للحصول على النفقة المقررة في هذا الشأن العدة والمتعة“.