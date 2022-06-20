نزهة الركراكي تخطف الأضواء من ابنها سعد لمجرد في السعودية

خطف الفنان المغربي سعد لمجرد، الأنظار بزيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن شارك بحفل كبير في موسم جدة، برفقة الفنانة اللبنانية إليسا.

ولاقت زيارة لمجرد تفاعلا كبيرا من الجمهور بعد اصطحابه والدته الفنانة نزهة الركراكي، والتي كانت محط أنظار الجميع خلال الزيارة.

ونشرت الفنانة المغربية نزهة الركراكي، عدة صور لها من زيارتها للسعودية برفقة ابنها، وذلك بعد حضورها معه حفله الأخير في جدة، وشاركت الجمهور لحظات مميزة ومؤثرة لها مع ابنها في الأراضي المقدسة.

وكشفت عن أدائها العمرة مع ابنها، ونشرت عدة صور لهما بملابس الإحرام وعلقت: ”قبلة المسلمين، شمس الدين، الحصن الحصين، عشق العاشقين، طمأنينة وسكينة حفظ الله البلد الحرام أم القرى“.

ونشر الممثل المصري حسام داغر، عدة صور على حسابه بـ“فيسبوك“، كشف بها عن تواجده مع صديقه سعد لمجرد، ووالدة الأخير نزهة الركراكي، وأداء العمرة معهما.

وعبر الممثل المصري عن سعادته بلقاء المجرد في الأراضي المقدسة، قائلا: ”الحمدلله ربنا كرمني اليوم بعمرة لوالدتي الله يرحمها بصحبة أخويا وحبيبي سعد المجرد ووالدته حبيبتي الفنانة نزهة الرجراجي، كانت أجمل صحبة مع أصدقائي وأجمل عمرة ليكي يا حبيبتي، اللهم تقبل منا عمرتنا اللهم اغفرلنا ذنوبنا اللهم تب علينا وعافنا واعفو عنا.. اللهم تقبل دعاءنا واغفر لنا وعافنا واعفو عنا يارحمن يارحيم“.

وكشف حساب شركة ”روتانا“ عن لقطة أخرى مميزة لوالدة سعد لمجرد، إذ فاجأها سعد لمجرد بالنزول من على خشبة المسرح في حفله بموسم جدة، وذلك من أجل تقبيل يدها والغناء لها.

وحاز هذا الموقف من لمجرد على إعجاب الجمهور، وأشادوا به وباهتمامه الكبير بوالدته وتعبيره عن حبه لها بهذه الطريقة في حفله الأخير.

وشاركت الفنانة الركراكي، الجمهور عدة لقطات أخرى لها أثناء تواجدها في السعودية، ونشرت صورة لها مع الفنانة سمية الخشاب، على حسابها في ”انستغرام“، وعلقت على الصورة قائلة: ”لقاء لطيف مع سمية الخشاب“.