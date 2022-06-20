ترفض أي عمل يبرز شخصيات مثلية.. هالة فاخر تهاجم شركة "ديزني"

أكدت الفنانة المصرية هالة فاخر، التي شاركت من قبل بصوتها في بعض أفلام ديزني، رفضها تقديم أي أعمال مع مؤسسات عالمية تبرز شخصيات مثلية، بينها ديزني التي أعلنت أخيرا أن إنتاجها خلال الفترة المقبلة سيعبر بشكل كامل عن المثلية الجنسية.

وأكدت هالة فاخر، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، رفضها التام لما اعتبرته “محاولات فرض ثقافة المثلية الجنسية على المجتمعات العربية“، مبدية انزعاجها مما تفعله ”ديزني“ أخيرا.

وقالت الفنانة المصرية التي شاركت من قبل في مسلسلات وأفلام كرتونية تقدم للأطفال ”انزعجت جدّا، لأن هذا ليس مجتمعنا؛ لكن للأسف شبكة الفضاء الإلكتروني أصبحت مفتوحة، وخطر مشاهدة الأطفال لها قائم“.

وشددت على ضرورة التوعية باستمرار والانتباه لمحاولات ترويج الأفكار الدخيلة بالقول ”نحتاج للتوعية المستمرة وتقديم أعمال مماثلة؛ لأن أولياء الأمور لن يستطيعوا المراقبة طوال اليوم“.

وأشارت هالة فاخر، إلى أن المجتمع يفتقد للأعمال الكرتونية الموجهة للأطفال من بينها المسلسل الشهير “بوجي وطمطم” والتي شاركت فيه بدور “طمطم”.

وأكدت أن “بوجي وطمط”، كان له أثر كبير على الأطفال؛ لأنه كان يحرص بشكل يومي في كل حلقة على تقديم رسالة مهمة وجديدة للأطفال.

يشار إلى أن مسؤولي شركة ”ديزني“ الأمريكية يصرون على تقديم محتوى يعبر عن المثلية الجنسية، معلنين أن طريقة عملهم خلال السنوات المقبلة ستعبر بشكل كامل عن المثلية الجنسية.

وأعلنت 14 دولة في الشرق الأوسط، بينها بلدان عربية وإسلامية: الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وماليزيا، منع فيلم الرسوم المتحركة ”لايت يير“ (Lightyear) الموجه للأطفال، نتيجة ما علم عنه من الترويج للشذوذ والمثلية.

ويدور فيلم ”لايت يير“، الذي أخرجه أنغوس ماكلين، حول رائد الفضاء الشاب ”بوز“، وهو من شخصيات ديزني الشهيرة، الذي يحاول العودة إلى كوكب الأرض برفقة طاقمه بسلام باستخدام سفينة فضائية، وخلال الرحلة يواجه الفريق عددا من الصعوبات والمخاطر التي يحاولون التغلب عليها.

ويقدم الممثل الأمريكي كريس إيفانز بصوته الشخصية الرئيسة (باز لايتيير) ”باز يطير“، وهي الشخصية الحركية المأخوذة عن سلسلة أفلام (توي ستوري) ”حكاية لعبة“.

وفي الفيلم، تتزوج صديقة باز المقربة من امرأة أخرى، ويتضمن مشهد في الفيلم قبلة بينهما.