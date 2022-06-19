القبض على مخرج حائز على الأوسكار بتهمة الاعتداء الجنسي

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية الأحد نقلا عن مدعين محليين إنه تم اعتقال المخرج الكندي بول هاجيس الحائز على جائزة الأوسكار في جنوب إيطاليا للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسي خطير.

وذكر بيان صادر عن المدعين العامين في برينديزي أن المخرج وكاتب السيناريو ”يشتبه بشدة بارتكابه جريمة الاعتداء الجنسي الجسيم والإصابة الشخصية الخطيرة ضد شابة أجنبية“.

ومن خلال محاميه الإيطالي ميشيل لافورجيا، نفى هاجيس هذه المزاعم.

ولم يستجب مكتب المدعي العام ولا لافورجيا لطلبات ما بعد ساعات العمل للحصول على مزيد من المعلومات يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يتصدر هاجيس (69 عاما) الذي كتب وأنتج فيلم ”كراش“ الحائز على جائزة الأوسكار، مهرجان ”ألورا فيست“ الذي يبدأ يوم الثلاثاء في مدينة أوستوني في مقاطعة برينديزي الإيطالية.

وقال ممثلو الادعاء إن الضحية المزعومة كانت تقيم مع هاجيس قبل المهرجان.

وكتبوا ”يُزعم أن المشتبه به أجبر الشابة التي التقى بها منذ بعض الوقت على ممارسة الجنس“.

ووجهت شابة، تم تحديدها فقط على أنها ”أجنبية“ وليست إيطالية، اتهامات ضد هاجيس، متهمة الفائزة مرتين بالأوسكار بإجبارها على ممارسة الجنس على مدار يومين في أوستوني ، حيث كان هاجيس.

وتم نقل الشابة إلى مطار بابولا كاسال في برينديزي صباح الأحد وغادرت هناك على الرغم من ”ظروفها البدنية والنفسية غير المستقرة“، وفقًا لتقرير للشرطة الإيطالية. ثم استعانت بطاقم المطار وضباط الشرطة ونُقلت إلى المستشفى، ووجهت بعد ذلك اتهامات رسمية.