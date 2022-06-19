بعد خضوعه لعملية جراحية.. الكشف عن الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

كشف حمادة الحلو نجل الفنان المصري محمد الحلو تفاصيل الحالة الصحية لوالده بعد خروجه من غرفة العمليات، إثر إجرائه، يوم الأحد، عملية جراحية ”خطيرة“ في الساقين، استمرت لمدة 6 ساعات.

وقال حمادة الحلو في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أطول 5 ساعات في حياتي، لكن الحمد لله بابا خرج من غرفة العمليات حالًا بعد تركيب 6 دعامات، ربنا يكمل شفاك على خير يا حبيبي“.

وقدم شكره للجمهور، حيثُ قال: ”مش عارف أشكركم إزاي على دعواتكم وحبكم، وإن شاء الله أطمئنكم عليه، لكن الدكتور طلب منع الزيارة النهاردة حتى يتعافى بإذن الله“.



وكان حمادة الحلو قد كشف، يوم الأربعاء الماضي، عن إصابة والده بوعكة صحية خطيرة تتمثل بانسداد شرايين الساقين بنسبة عالية تتطلب خضوعه لجراحة عاجلة.

وقال حمادة الحلو في منشور على موقع ”فيسبوك“، آنذاك، ”أبويا، وأخويا، وصاحبي، وكل حاجة حلوة في حياتي، الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج لدعاء كل محبيه ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين بنسبة فوق 80%، يارب اشفه شفاء لا يغادر سقمًا“.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية، عن تكفلها بعلاج الفنان محمد الحلو، لتخرج النقابة بعدها بساعات وتعلن رفض الفنان الحلو عرض النقابة، موضحة أن الفنان أكد أنه قادر على علاج نفسه، وأن موارد النقابة الأولى بها من لا تسمح ظروفهم المادية بعلاج أنفسهم.

وكشف محمد الحلو عن حالته الصحية قبل ساعات من دخوله غرفة العمليات في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ”كلام الناس“ المذاع على فضائية ”mbc مصر“، والتي تحدث فيها عن تعرضه لعدة مشكلات صحية بشكل مفاجئ في الساقين وانسداد في الشرايين.

وأضاف الفنان المصري أن ”الطبيب أخبره بضرورة إجراء تدخل جراحي عاجل، لأنه لا يستطيع السير على قدمه بسبب انسداد الشرايين ومشاكل الساقين“.

ونفى محمد الحلو أن يكون قد تعرض لتشخيص طبي خاطئ فور نقله إلى المستشفى، يوم الأربعاء الماضي، بحسب ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.