مصر.. إسدال الستار على أزمة حسن شاكوش ونقابة الموسيقيين

أُسدل الستار يوم الأحد، على أزمة منع نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر، لمطرب المهرجانات المصري الموقوف عن الغناء حسن شاكوش، بمنح الأخير عضوية النقابة رسميا والسماح له بالغناء.

وكانت النقابة، قد قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقف شاكوش عن الغناء في مصر بشكل نهائي.

جاء ذلك على إثر خلافه مع مواطنه المطرب الشعبي رضا البحراوي، بسبب العديد من الألفاظ الخارجة التي تفوه بها، والتي اعتبرتها النقابة إساءة إلى الجمهور المصري.

ونشر مطرب المهرجانات، يوم الأحد، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهر فيها ممسكا بكارنية النقابة، معلنا انتهاء أزمته وحصوله رسمياً على عضوية النقابة من جديد.

وأكد حسن شاكوش في منشوره، أنه ”بحصوله على كارنية (بطاقة) النقابة، سيتمكن من جديد من استئناف عمله المتوقف في مصر منذ نهاية شهر نوفمبر من عام 2021 المنقضي“.

وعلق على الصورة بالقول: “الحمدلله استلمت كارنية النقابة وجاهزين للشغل”.

وكان شاكوش، قد قدم في 16 أيار/مايو الماضي، الاعتذار للشعب المصري ونقابة الموسيقيين على ما بدر منه من خطأ في حق الجمهور المصري، مطالبا بالسماح له بالغناء داخل مصر.

وقال في تصريحات تلفزيونية: ”أنا غلطت ومفيش بني آدم مبيغلطش، وأنا عرفت غلطي، والشعب المصري مش هيسمع مني غلط تاني، أو أي حاجة تسيء ليه“.

كما قدم شاكوش، الاعتذار للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قائلا: ”بتأسف للأستاذ هاني شاكر؛ ده حبيبنا كلنا، وبقلهم إني همشي على الطريق الصحيح اللي هيقولولي عليه، والتزم بضوابط النقابة“.

وتابع: ”وغصب عني دي كانت مشكلة، واتعلّمت، واتوقّفت، وقدّمت التماس مرة واتنين، وأتمنى (النقابة) تبص في الالتماس بتاعي، أنا ابنكم وغلطت وبتأسف على غلطي“.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين، قد أجرت تحقيقا مع شاكوش والبحراوي، من خلال اللجنة المشكلة للتحقيق معهما في ما بدر منهما من تجاوزات وصلت حد السب والقذف بإحدى الحفلات.

وأكدت النقابة أن ”ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا للقيم والأخلاق“.

وأضافت: ”تأتي مثل هذه الممارسات من بعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كل الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم، ليصدر قرار بوقف رضا البحراوي شهرا عن الغناء، ووقف شاكوش مدى الحياة“.