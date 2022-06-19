إعلامية مصرية تساند ياسمين صبري بعد "أزمة" مسلسل "الشادر"

ساندت الإعلامية المصرية ياسمين عز، مواطنتها الفنانة ياسمين صبري، إثر الانتقادات التي تتعرض لها الأخيرة، بسبب مسلسل ”الشادر“.

وكانت صبري، أعلنت اعتذارها عن العمل ”لضعف مستوى السيناريو“ بحسب قولها، ليظهر المخرج سامح عبد العزيز، وينفي تصريحاتها.

وقالت الإعلامية ياسمين عز، خلال حلقة، اليوم الأحد، من برنامجها ”كلام الناس“ المذاع عبر شاشة ”mbc مصر“ إن ”ياسمين صبري نفس مدرسة فاتن حمامة في التمثيل، وتمثّل بهدوء زيها، ودلوقتي تطورت أكثر، وحرام نقطّع فيها، وننتقدها كدا، ولاّ عشان في حالها يبقى حقها مُستباح؟“.

وأضافت عز: ”ما ينفعش نقول إنها اعتذرت عن مسلسل الشادر لأنها مش مناسبة للدور أو مش عارفة تمثل، الكلام دا عيب بحق نجمة كبيرة زي ياسمين صبري بقالها كثير بتمثل، وكل الجمهور حبّها وحب طريقتها في التمثيل“.

وكانت ياسمين صبري، قد أعلنت مؤخرًا اعتذارها عن بطولة مسلسل ”الشادر“، الذي كان من المقرر أن تشرع في تصويره خلال الأيام الماضية ”بسبب ضعف مستوى السيناريو“.

ونفى مخرج العمل سامح عبد العزيز، في بيان صحفي أصدره، أمس السبت، تصريحات ياسمين صبري.

وأشار إلى أنه ”تم الاستغناء عن ياسمين صبري نظرًا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها، وأنها غير مناسبة لأدائها، ولذلك هو من قرر عدم التعاون معها، ويتم حاليًا البحث عن بديلة لها“.

وأعرب المخرج عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مؤكدًا أن ”العمل مستمر على المسلسل، وسيتم الإعلان رسميًا عن أسماء الفريق المشارك فيه خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير“.

ومسلسل ”الشادر“ من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أشرف عبد الباقي، ووفاء عامر، وطارق صبري، ومحمود حافظ.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة، والمزادات اليومية بها، وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري، مؤخرًا عن زوجها ومواطنها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بعد زواج دام عامين.

وكانت مواقع صحفية محلية نشرت أنباء تفيد بحصول ياسمين صبري على ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري، مقسمة إلى أموال سائلة في البنك، وفيلا في القاهرة الجديدة، وسيارة رولز رويس كحق شرعي لها بعد الطلاق من أبو هشيمة.

ونفى إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب الأخبار المتداولة، مشيرًا إلى أن مواطنته الفنانة المصرية ياسمين صبري تنازلت عن حقوقها المادية من أجل الطلاق من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.