الفنانة المصرية سمية الألفي تعلن تعافيها من مرض السرطان

أعلنت الفنانة المصرية سمية الألفي، تعافيها من مرض سرطان الثدي الذي أصيبت به خلال الأشهر الماضية.

وقالت إنها ستخضع خلال الفترة المقبلة لجلسات علاج طبيعي للتعافي من بعض الآثار التي خلفها المرض، ولمعالجة شعرها الذي تساقط نتيجة العلاج الكيماوي.

وخضعت الفنانة سمية الألفي، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لعملية استئصال ورم سرطاني خبيث في منطقة الصدر، بأحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت سمية الألفي في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: ”الحمد لله تعافيت من مرض سرطان الثدي، بعد فترة علاج دامت لأشهر، واكتشفت ذلك بعد إجراء عدة فحوصات التي أثبتت معافاتي من السرطان؛ مما أصابني بحالة هيسترية من البكاء فرحا من كرم الله علي“.

وأضافت الفنانة المصرية: ”توقفت عن جلسات العلاج الكيماوي بأمر من الطبيب، ومن المقرر أن أخضع الشهر القادم إلى جلسات علاج طبيعي بسبب بعض الآثار التي خلفها السرطان، كما أنني سأخضع لجلسات لعلاج شعري الذي تساقط نتيجة العلاج الكيماوي“.

ووجهت الألفي الشكر لجمهورها الذي دعا لها بالشفاء، معربة عن امتنانها لكل شخص اطمأن عليها ودعا لها.

وكان شقيق سمية الألفي، قد كشف في تصريحات صحفية، تفاصيل مرض شقيقته، قائلا: ”اكتشفت منذ فترة وجيزة ورما تحت إبطها وبصدرها، لكنها لم تكترث له، ولكن عندما شعرت بألم في الورم ذهبت للطبيب وأجرت بعض الفحوصات التي أثبتت وجود ورم خبيث بالجهاز اللمفاوي تحت الإبط والصدر“.

وخضعت سمية الألفي لعملية جراحية لإزالة الورم، كللت بالنجاح، لتبدأ بعدها مشوارها مع العلاج الكيماوي الذي أعلنت الانتهاء منه اليوم.

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي قبل مرضها في العرض الخاص لفيلم ”ريتسا“ الذي يقوم ببطولته نجلها أحمد الفيشاوي، حيث التقطت صورا تذكارية مع نجلها، ومع الجمهور الموجود في قاعة العرض.

وأثارت سمية الألفي جدلا واسعا مؤخرا خلال لقاء مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها ”السيرة“، حيث تحدثت عن علاقات زوجها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي النسائية؛ ما عرضها لهجوم من قبل الجمهور الذين اعتبروا أنها تفشي أسرار زوجها الراحل.

وقالت سمية الألفي، إن الراحل الفيشاوي أحبها لمدة 16 عاما.

وكانت الفنانة المصرية سمية الألفي أعلنت في العام 2016، في تصريحات لبرنامج ”اي تي بالعربي“، المذاع على فضائية ”إم بي سي مصر“، أنها اعتزلت الفن نهائيا، مؤكدة أن هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه.