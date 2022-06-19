"سيرك الشارع".. تظاهرة ترفيهية بأبعاد سياحية في تونس

لا تحظى فنون ألعاب السيرك بأهمية كبيرة في تونس، ولا تستهوي هذه الأنشطة إلا فئة قليلة من المواهب التي اختارت ممارستها والاحتراف فيها.

لكن عددا من الجمعيات والنوادي المتخصصة في ألعاب السيرك والأنشطة الترفيهية القصوى تسعى إلى توسيع شعبية هذا المجال وإزاحة النقاب عن المبدعين فيه من خلال الخروج بفن السيرك من الصورة النمطية للقاعات ذات التجهيزات المبهرة والأضواء الساطعة إلى الشوارع لتشجيع الجمهور على متابعة العروض والتعرف عن قرب على مجال لا يزال يتحسس خطواته الأولى في تونس.

وبهدف الاقتراب من الجمهور وترسيخ ثقافة فنون السيرك كرياضة ترفيهية لها مكانتها ومحبوها، إذ أنهت جمعية ”باباروني“ لفنون السيرك استعداداتها لتنظيم الدورة الخامسة من المهرجان الدولي لفنون سيرك الشارع وذلك بين 23 و28 يونيو الجاري الذي يشهد مشاركة فنانين ومبدعين من 11 بلدا وهي تونس وغينيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والشيلي والسويد وألمانيا وبلجيكا والمكسيك.

سيجوب هؤلاء عددا من المدن التونسية لإقامة عروض في السيرك داخل الشوارع وذلك على مدى ستة أيام ينتظر أن تشهد الأوساط الترفيهية والثقافية في تونس خلالها نشاطا يسعى لكسب مزيد من الشعبية والنجاح.

ويعد المهرجان الدولي لسيرك الشارع الأول من نوعه في العالم العربي وفي أفريقيا، وهو فعالية سنوية تقام في عدد من المدن التونسية وتكون عروضها في الشوارع حيث يقدم أبطال السيرك ألعابا خطرة وحركات بهلوانية قصوى كالتأرجح على الحبال، أو استعمال الدراجات ذات العجلة الواحدة، والألعاب النارية، والقفز بين عنصر أو مجموعة من المشاركين وغيرها من الألعاب التي ترتكز أساسا على المهارات والجاهزية البدنية والذهنية.

ويسعى منظمو المهرجان إلى تقديم رؤية طريفة ومختلفة ومتجددة لفنون السيرك والخروج بهذا النشاط من النمط التقليدي إلى الانفتاح أكثر على الجمهور والاقتراب منه وذلك عبر القيام بجولات يومية في ست مدن تونسية هي تونس وبن عروس وصفاقس ومنوبة والكاف وزغوان، حيث سيقدم مبدعو السيرك العالميون عروضهم في الهواء الطلق ودون حواجز بحسب ما أكده المشرفون على المهرجان.

ولا تبدو فعاليات المهرجان مجرد تظاهرة للترفيه واستقطاب الأطفال وترغيبهم في مشاهدة العروض، وإنما أيضا لترسيخ ثقافة أنشطة السيرك لدى الناشئة وذلك من خلال ورشات تطبيقية مخصصة للأطفال وفق ما أكده هيثم قصداوي.

برنامج ثري

وكشف المدير الإداري للمهرجان هيثم قصداوي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، عن أن أبعاد المهرجان ليست للمشاهدة فقط بل سياحية أيضا إذ إنها تشمل جولات سياحية في عدد من المدن والمعالم السياحية سيقوم بها فنانو السيرك الحاضرون في المهرجان من 11 دولة فضلا عن أن إشارة انطلاق التظاهرة ستكون من شارع الحبيب بورقيبة أكبر شوارع العاصمة تونس وذلك في عرض الافتتاح 23 يونيو الجاري.

وقال قصداوي: ”أعددنا برنامجا ثريا بالتعاون مع شركائنا ليكون المهرجان متنوعا وثريا ولا يكون حكرا على العروض بل سنراوح بين ما هو نظري وما هو تطبيقي، وبين ما هدفه المتعة والترفيه وما هو ترغيب الناشئة في الاهتمام بفن السيرك بشكل عام، الجزء النظري من المهرجان يشمل تخصيص لقاءات فكرية للحديث عن تاريخ وواقع فن السيرك، أما العروض الرسمية فستكون ضخمة وتشهد مشاركة أبرز فناني ومبدعي السيرك أبرزها العرض الأول في العاصمة تونس والذي يدوم نحو 80 دقيقة“.

وتستمر فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان حتى الثامن والعشرين من يونيو المقبل، حيث تنتقل الفرق المشاركة إلى محافظة بن عروس (24 يونيو) ثم صفاقس (25 يونيو) ثم منوبة (26 يونيو) والكاف (27 يونيو)، لتختتم فعالياتها بمحافظة زغوان يوم 28 يونيو في معلم معبد المياه الأثري في تلك الجهة.

بدوره قال المدير الفني للمهرجان منتصر بن قاجي لـ“إرم نيوز“، إن ”الدورة الحالية تبدو نموذجية باعتبار أنها إلى جانب عرض السيرك، تشمل تنظيم لقاءات فكرية في الجهات التي سيزورها المهرجان، فضلا عن برمجة عرض فيلم وثائقي عن تاريخ فن السيرك وتنظيم دورات تكوينية بإشراف فناني السيرك من الدول المشاركة في المهرجان التي تسعى إدارة التظاهرة إلى توسيعها والرفع من عدد الدول الحاضرة“.

وبخصوص البعد السياحي للمهرجان، أفاد بن قاجي، بأنه ”يبدو ملتقى فنيا وإبداعيا وترفيهيا وسياحيا في الآن نفسه، فهناك عشرات المشاركين من 11 دولة سيقومون بجولات سياحية هدفها الترويج لتونس كوجهة سياحية محبذة، سيتم تنظيم زيارات لفناني السيرك من تونس والبلدان المشاركة في هذه الدورة، ستشمل عددا من المناطق السياحية والمعالم الأثرية من بينها المدينة العتيقة بتونس وسيدي بوسعيد ومدينة الحمامات، وزيارة عدد من المعالم والمناطق السياحية الأخرى مثل معبد المياه بمحافظة زغوان ومعلم القصبة بمحافظة الكاف وغيرها.“

وتم إنشاء المهرجان الدولي لفن سيرك الشارع بتونس في 2018، وذلك بهدف ترسيخ فن السيرك بتونس والتعريف به كقطاع ترفيهي وسياحي لكن مع الخروج به من دائرة النشاط التقليدي المتمثل أساسا في الألعاب البهلوانية والقصوى أو عروض الحيوانات المروضة.