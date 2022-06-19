حقيقة إفلاس الملاكم الشهير جيك بول بسبب العملات المشفرة

يبدو أن الملاكم الشهير جيك بول انضم إلى العديد من الأشخاص الذين عانوا من خسائر فادحة، خلال الأيام الماضية؛ جراء انهيار سوق العملات المشفرة، كما كشف شقيقه الأكبر لوغان خلال برنامج بودكاست يقدمه على شبكة الإنترنت.

وقال لوغان في برنامجه إن جيك بول ”مفلس“ بعد أن وضع كل أمواله في عملة مشفرة.

وشارك في البرنامج ضيفان تحدثا عن نجاح جيك بول في الرياضة والرواتب الضخمة التي يتلقاها عن كل قتال.

وقال أحد الضيفين: ”الأمور تسير على ما يرام، لقد ربح كل معركة خاضها .. لقد كسب 40 مليون دولار العام الماضي“.

لكن شقيقه لوغان تدخل ليقول: ”لا يهم، لقد وضع كل شيء في عملة مشفرة … إنه فقير“.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عديدة هذا التصريح بعنوان عريض يرجح إفلاس جيك بول.

ويبدو أن لوغان يبالغ على الأرجح في وضع جيك المالي في الوقت الحالي، فقد وصل إلى قائمة أفضل عشرة رياضيين أجورًا تحت سن 25 عامًا، وقد استفاد من العديد من المشاريع الأخرى أيضًا، بما في ذلك قناته على يوتيوب التي تضم 20.4 مليون مشترك.

ويعتبر جيك بول ظاهرة مثيرة للاهتمام، فقد بنى إمبراطورية من المتابعين على شبكة الإنترنت، قبل أن يتحول من يوتيوبر شهير إلى ملاكم أيضا.

ووفقًا لمجلة ”فوربس“، فقد حقق جيك بول 40 مليون دولار بدون الضرائب من انتصاراته الثلاثة في الملاكمة في عام 2021، مع مبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار من مصادر أخرى، بما في ذلك مقاطع الفيديو الخاصة به على قناته في يوتيوب، والتي تجعله أيضًا بالمرتبة الثانية على قائمة نجوم يوتيوب الأعلى دخلًا في عام 2021، ليعود بذلك إلى القائمة لأول مرة منذ عام 2018.