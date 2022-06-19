"الكلمة الأخيرة للقضاء".. محمد الشقنقيري ينفي زواجه من رحيل ذكري

كشف الفنان المصري محمد الشقنقيري حقيقة الصور التي تجمع بينه وبين مواطنته العارضة رحيل ذكري، التي كشفت أخيرا عن انفصالها عنه بعد زواج استمر أكثر من عام.

وأشار الشقنقيري إلى أن الصور التي جمعته مع رحيل ذكري كانت في بضع سفريات مع مجموعة من الأصدقاء.

وكانت ”ذكري“، أعلنت، أخيرا، انفصالها رسميا عن الفنان الشقنقيري، من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، ليخرج بعدها محامي الشقنقيري وينفي ذلك.

وقال محمد الشقنقيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”قعدة ستات“ المذاع عبر فضائية ”أوربت“ المصرية ”الصور التي نشرتها لا تشير إلى زواجى منها، وكواليسها أننا سافرنا في مجموعة ولم أسافر أنا وهي فقط“.

وأضاف ”من الطبيعي أن يكون لدى الأصدقاء صور تجمع بينهم، وفي هذه السفرية التقطت صورا مع العديد من الأصدقاء وهي من بينهم، وقضيتى معها أمام القضاء بتهمة التشهير“.

وقال الفنان المصري ”في فترة انفصالى عن زوجتى، لم أتزوج إطلاقا سواء بشكل رسمي أو عرفى أو شفهي كما يدّعي البعض“.

وأكد أنه لا يخوض في أعراض الناس، والكلمة الأخيرة ستخرج من القضاء.

وكانت العارضة المصرية رحيل ذكري، خرجت، أخيرا، في بث مباشر، عبر حسابها على “إنستغرام“، مؤكدة أنها ”تزوجت من الشقنقيري، قبل أكثر من عام، لكنه ينكر الزواج“.

وخلال البث ظهرت ذكري ”وهي مصابة بكدمات في وجهها“.

وقالت ”تزوجت محمد الشقنقيري لمدة سنة وشهرين، وسكنت معه في شقة بالمعادي، ولم يفِ بوعوده لي تمامًا، كما أنه لم يكن يصرف عليَّ طول تلك المدة سوى 3 أو 4 آلاف جنيه“.

وأضافت ”أعلنت انفصالنا لأنه ينكر زواجنا من الأساس، وأنا مكنتش واحدة مشت معه يومين وخلاص، وأتكلم دلوقتي مش عشان أُشهّر بيه، ولكن عشان عندي أولاد، ومحبش يسمعوا الكلام ده عن أمهم“.

وواصلت ”لما تواجهت أنا وزوجته الأولى قلت لها معرفش حاجة عن الموضوع ده، وهو صديق للعائلة عادي، وأنكرت الموضوع، وقلت إنه كان هناك على السوشيال ميديا، وفيه ناس بتحاول تبتزه“.

وعن الكدمات التي في وجهها، أوضحت أنها تعرضت لحادث، ولم تتعرض للاعتداء من الشقنقيري كما أشار البعض.

وتقدم الفنان الشقنقيري، ببلاغ إلى النائب العام المصري يتهم خلاله عارضة الأزياء رحيل ذكري، بانتحال صفة زوجته والتشهير به، إضافة إلى شكوى تقدم بها لنقابة المهن التمثيلية.