ثمن التذاكر وصل لـ700 ألف دولار.. جدل واسع في الأردن بعد حفل محمد رمضان

لا يزال حفل الفنان المصري محمد رمضان الذي أقيم في مدينة العقبة الأردنية، نهاية الأسبوع الماضي، يثير جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد الكشف عن حجم المبلغ الذي دفعه الجمهور للحصور على تذاكر الحضور.

وبحسب ما أفادت صحيفة ”الغد“ المحلية، فإن التقديرات تشير إلى أن قيمة التذاكر مجتمعة التي دفعها الجمهور، تجاوزت 500 ألف دينار (أكثر من 700 ألف دولار).

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الحضور قُدر بأكثر من أربعة آلاف شخص، فيما بلغ سعر تذكرة الحضور في الدرجة الخاصة 280 دينارا (394 دولارا)، و200 دينار (282 دولارا) للدرجة الأولى، و160 دينارا (225 دولارا) للمتوسطة، و100 دينار (141 دولارا) للدرجة الأخيرة.

وكان محمد رمضان، قد أثار بداية موجة انتقاد حادة ضده، بعدما ظهر في مقطع فيديو برفقة شقيقه من داخل الطائرة المتجهة للأردن، حيث تعمد رمضان إظهار النقود بجانبه.

وعاد رمضان لإثارة مزيد من الجدل، عندما صعد على مسرح ”أيلا“ بالعقبة بسيارة ”لامبورغيني“ مطلية بالذهب، وسط هتافات وصيحات الجمهور.

وجاء الحفل، في الوقت الذي يعاني فيه الأردنيون من أزمة اقتصادية متفاقمة منذ أعوام، فيما شهدت الأيام الأخيرة زيادة في أسعار الوقود والعديد من السلع، الأمر الذي دفع ناشطين إلى انتقاد دفع مثل تلك المبالغ على حفل محمد رمضان.

وكتبت ناشطة على تويتر تدعى محاسن الحمصي: ”ونسأل لماذا الحكومة بترفع الأسعار.. أكثر من نصف مليون دينار دفعتها الجماهير لحضور حفل محمد رمضان.. ويدخل مسرح العقبة بسيارة مطلية بالذهب، ويعلق، الحكومة سمحت“.

من جهته، قال أحمد الجندي، في تعليقه على الحفل: ”ما بدي اسمع حدا بيشكي من ارتفاع الأسعار، وما حدا يحكيلي إنه كل الحضور من الطبقة البرجوازية“.

وأشار ناشط ثالث إلى ما تمر به المملكة من ”ظروف صعبة وبطالة وفقر وضيق عيش من نقص مياه وارتفاع أسعار جنوني“.

وللشهر الثالث على التوالي، شهدت أسعار المشتقات النفطية بالأردن زيادة تراكمية بلغت 14% منذ بداية العام، متأثرة بارتفاع أسعار النفط العالمية، وأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما شهدت المواد التموينية ارتفاعات متفاوتة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونظمت أحزاب سياسية أردنية ونقابات مهنية اعتصاما احتجاجيا على الأسعار الجديدة، الأسبوع الماضي، أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، ومسيرة رافضة عقب صلاة الجمعة، بمنطقة وسط البلد بعمان، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأساسية والمحروقات.