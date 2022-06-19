بسبب "القبلات".. حسن يوسف يضع شرطا للإدلاء بتصريح

وضع الفنان المصري حسن يوسف شرطا للصحفيين الذين يريدون الحصول على تصريحات صحفية منه، وهو إرسال صورة بطاقة نقابة الصحفيين، حتى يتأكد أنه صحفي، وذلك إثر أزمته الأخيرة بسبب تصريحه عن القبلات في السينما.

وأثار الفنان حسن يوسف الجدل بعد تصريحاته بأن القبلات في الأفلام القديمة التي شارك بها كانت بلا إحساس، وأنهم كانوا يقومون بـ ”المضمضة“ بعدها، لذلك لا تعتبر حراما، بحسب تعبيره.

وقال حسن يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”حضرة المواطن“ المذاع عبر شاشة ”الحدث اليوم“ المصرية والذي يقدمه الإعلامي سيد علي: ”فيه شباب يكلمني ويقول أنا فلان من موقع كذا (أسماء مواقع غريبة كدة) وأنا بصدق ومرضاش أكسفه، فبيفضل يكلمني ويطلع في الآخر شاب ملوش علاقة بالصحافة خالص“.

وتابع يوسف: ”حتى لو حد له علاقة بالصحافة بياخد الكلام ميفهموش ويكتبه من وجهة نظره، لذلك وضعت شرطًا لكل من يحدثني أن يرسل لي (كارنيه نقابة الصحفيين) عشان أعرف إنك صحفي مقيد بنقابة الصحفيين حتى أستطيع التحدث معك وخاصة بعد الأزمة التي أثيرت ضدي مؤخرًا بعد تصريح القبلات“.

وأكمل: ”في ناس بتتكلم ملهاش علاقة بالصحافة خالص بيتسلوا علينا، ومعرفش بيجيبوا تليفوناتنا منين، واحنا بنصدق، هما بيسألوا عن حاجات من زمان من باب الفضول، وهو ولا صحفي ولا حاجة، وبياخد أي كلام وبيحرفه على كيفه ومزاجه“.

وكان الفنان حسن يوسف قد صرح إنه لم يندم على أي عمل قدمه خلال مشواره الفني، مشيرًا إلى أن مسيرته الفنية نقية مثل الصفحة البيضاء.

وأضاف الفنان المصري: ”مسيرتي الفنية نقية زي الصفحة البيضا لأني اشتغلت في الزمن الجميل، والقبلات على أيامنا ما كانش ليها طعم وخالية من الإحساس وكنا بنتمضمض بعدها فما تعتبرش حرام“.

وأشار يوسف إلى أن الجمهور ما زال متمسكا بالأعمال القديمة قائلا: ”الناس شبطانة وبتدور على أفلام الأبيض والأسود، ولدي صديق في الدنمارك أخبرني أنه لا ينام كل ليلة إلا بمشاهدة فيلم من أفلام الأبيض والأسود“.

وعن حكم الفن أوضح: ”كل عمل يحتمل الحرمانية، مثل كوب الماء فمن الممكن أن نقدم في الكوب شايا أو خمرا“.