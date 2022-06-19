ريم البارودي تعلن خطبتها

أعلنت الفنانة المصرية ريم البارودي عن خطبتها بطريقة غير مباشرة، من خلال نشر صورة ليدها وبها دبلة خطوبة ويد رجل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

ولم تكشف البارودي عن اسم خطيبها أو أي شيء يخص الخطوبة، مما أثار تساؤلات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إخفائها تفاصيل خطبتها.

ومؤخرا أيدت محكمة مصرية حكماً بتغريم الفنانة ريم البارودي مبلغ 20 ألف جنيه (نحو 1080 دولار)، في الدعوى المقامة ضدها من مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد.

وجاء حكم المحكمة الاقتصادية، متضمنا رفض الاستئناف المقدم من ريم البارودي على تغريمها المبلغ، إلى جانب التعويض بالحق المدني 20 ألف جنيه أخرى، بعد اتهام ريم بسب وقذف ريهام سعيد، حيث قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة.

وكانت ريهام سعيد قد أقامت الدعوى التي حملت رقم 2131 العام الماضي متهمة ريم البارودي بالسب والقذف مستندة إلى مقطع صوتي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة ريم البارودي تسب فيه ريهام سعيد.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها مناوشات بين ريم البارودي وريهام سعيد، فكثيرا ما تنشب بينهما خلافات، وصلت لحد التراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ريهام سعيد، قد قالت سابقا إنها ستتنازل عن بلاغها ضد البارودي، وذلك خلال ظهورها في الجزء الثاني من مقابلتها في برنامج ”شيخ الحارة والجريئة“، الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وبوساطة من الأخيرة، لكن ريهام لم تتنازل عن بلاغها.

وقالت ريهام سعيد حينها إن ريم البارودي ”لا تشعر بالألم الذي تسببت به لها، فضلا عن الضرر الذي وقع على أولادها، والفضائح التي تعرضوا لها“.

وأكدت ريهام أنها ”لن تسامح البارودي في الآخرة وستخاصمها أمام الله“، موجهة رسالة لريم البارودي قالت فيها: ”رجاء سيبيني في حالي، واعتبريني مت“.

وبدأت المناوشات بين النجمتين المصريتين، في أبريل 2020، بسبب تلميحات رواد مواقع التواصل إلى محاولة ريهام التقرب من طليق البارودي النجم أحمد سعد، ما أشعل فتيل أزمة بينهما، وسط تبادل الشتائم.