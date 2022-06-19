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الكويت.. براءة المذيعتين عهد وشهد من التنمر على الممثلة ليلى الرندي
تاريخ النشر: 19 يونيو 2022 0:06 GMT
تاريخ التحديث: 19 يونيو 2022 0:55 GMT

الكويت.. براءة المذيعتين عهد وشهد من التنمر على الممثلة ليلى الرندي

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، ببراءة المذيعتين الشقيقتين عهد وشهد، والمخرج خالد الجدي، من تهمة التنمر على الممثلة الطفلة ليلى الرندي والمساس بكرامتها عبر برنامج

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، ببراءة المذيعتين الشقيقتين عهد وشهد، والمخرج خالد الجدي، من تهمة التنمر على الممثلة الطفلة ليلى الرندي والمساس بكرامتها عبر برنامج على ”اليويتوب“ في حادثة وقعت قبل أكثر من عام.

وأصدرت المحكمة حكم البراءة ”لانتفاء أركان الجريمة كون المشهد الذي بدأت مقاضاتهم بسببه كان تمثيلياً برضى جميع الأطراف“.

وترافعت المحاميتان ماجدة الخميس ودلال الحويتان عن المتهمين، بالدفع بانتفاء أركان الجريمة، وأن المشهد كان تمثيلياً، وتناقض أقوال ضابط المباحث، وفقاً لحساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والأحكام القضائية.

وتعود أحداث القضية إلى نهاية نيسان/ إبريل العام 2021، حيث شنَ النشطاء هجوماً لاذعاً ضد البرنامج اليوتيوبي (ردة فعل) الذي تقدمه الشقيقتان عهد وشهد، عقب استضافة الطفلة ”ليلى الرندي“، بسبب الأسئلة التي تم طرحها عليها، والتي اعتبرها كثيرون ”تنمراً وتهكماً على الطفلة التي لم تتمكن من حبس دموعها“.

وتداول النشطاء آنذاك مقطعاً من البرنامج مع وسم حمل اسم الطفلة ليلى، للتضامن معها واستنكار ما تعرضت له أثناء الحوار الذي تطرقت خلاله المذيعتان إلى مقاس لباس الطفلة وعدد الوجبات التي تأكلها يومياً.

وأثار ذلك الحوار حفيظة النشطاء الذين هاجموا القائمين على البرنامج، وطالبوا بمحاسبتهم لا سيما أن تلك الأسئلة دفعت الطفلة للبكاء عقب تعمد المذيعتان التركيز على قضية الوزن الزائد لها.

وخرجت الطفلة ليلى آنذاك للتعليق على ما تعرضت له خلال البرنامج، حيث شكرت من تعاطف معها وساندها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الرندي في مقطع عبر خاصية الستوري في ”إنستغرام“: ”السلام عليكم، طبعاً لازم أرد على كلامكم الحلو، والله أحرجتوني وما شفت طيبة مثل طيبتكم، لازم أطلع وأقول إنه كان مقلب، بس ما توقعت هذه الردود وطلعت غالية عليكم“.

وأضافت ”صح إنه كان الكلام جارح بس كان مقلب، ويمكن فهتموا الموضوع غلط، وأساساً صار اعتذار وأدري ما كانوا قاصدين التجريح والإهانة، الغرض من البرنامج مقلب (ثقيل). وأرد أقول شكراً على كلامكم الحلو، وأنا راح أسكّر الأكاونت لظروف خاصة، وتشرفت فيكم كلكم“.

ودافع مخرج البرنامج والمذيعتان عن أنفسهم حينها، وأوضحوا أن ”فكرة البرنامج تعتمد على إبراز الجانب الآخر من الضيف، وما حصل هو بعيد تماماً عن التنمر بكل أشكاله“، لافتين إلى أن البعض فهم الحلقة بطريقة خاطئة.

وأشاروا في حديث مع صحيفة ”الراي“ الكويتية، أن ”تصوير حلقة ليلى تم بحضور وعلم والدتها، مؤكدين أنه وبعد الهجوم الشنيع الذي تعرضت له الحلقة تمت إزالتها كاملة من اليوتيوب“.

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