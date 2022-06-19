نداء شرارة ترفض الزواج من الوسط الفني لهذا السبب

قالت المطربة الأردنية نداء شرارة إنها ترفض الزواج من أي شخص من الوسط الفني، معللة أنه سيكون مشغولا وكذلك هي، ولا بد ”حد يشيل عن التاني“، على حد تعبيرها.

وأضافت نداء شرارة خلال استضافتها السبت ببرنامج ”الستات ما يعرفوش يكدبوا“ المذاع عبر شاشة ”cbc“ المصرية: ”لا أقبل الزواج من ملحن أو موزع أو أي شخص من الوسط الفني، لأنه هيكون مشغول وأنا مشغولة، وبالتالي لازم حد يشيل عن التاني“.

وعن مواصفات زوجها المستقبلي قالت شرارة: “ لابد أن يكون إنسانًا محترمًا وخلوقًا وحد لطيف وكذلك يكون ملمًا بالفن ولديه نظرة فنية ويمكن أن يتزوج فنانة“.

وأضافت ”زوجي المستقبلي لو قال لي سيبي الغناء، هرفض، وبيجيلي عرسان كتير على السوشيال ميديا، بس برفض وبقول لسه بدري“.

وواصلت الفنانة الأردنية حديثها ”أتمنى رجل وسند بمعنى الكلمة لأن الوسط الفني مش سهل وكله سفر وتعب، لازم حد يبقى معايا“.

وحسمت الفنانة الأردنية نداء شرارة، مؤخرا، الجدل حول إجراء عمليات تجميل في وجهها، حيث كشفت حقيقة الصورة المتداولة لها بهذا الشأن.

وأعربت عبر حسابها في ”انستغرام“، عن استيائها من تداول صورة لها تزعم خضوعها لعملية تجميل في أنفها، عبر كشف الفرق بين أنفها قبل وبعد العملية.

وحرصت شرارة على إعادة نشر الصورة عبر ”ستوري“ معلقة ”قبل وبعد قمرين، مش فاهمة يعني هاد إعجاب ولا تنمر.. مناخيري بالصورة اللي فوق معمول لها فوتوشوب وتحت ما كنت أفهم بالفوتوشوب غيروو؟“.

ولم تكن شائعة عملية التجميل هي الأولى التي تواجهها الفنانة الأردنية، حيث لاحقتها من قبل شائعة خلعها للحجاب، وأعربت وقتها عن استيائها الشديد من هذه الشائعات، ووجهت عتابها للمنصات التي تنشر مثل هذه الأخبار التي وصفتها بالكاذبة.

وكانت الفنانة الأردنية نداء شرارة قد طرحت أغنية بعنوان ”إنت فرحة“، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حققت نحو 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية كلمات آية علاء وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وإنتاج جان ماري رياش.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي طرحت أغنية ”قالهالي“، عبر يوتيوب، وتخطت الـ 4 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات أحمد راؤول، وألحان وإنتاج جان ماري رياشي وإخراج جيلبر بو.

يشار إلى أن نداء شرارة حاصلة على لقب ذا فويس أحلى صوت (الموسم الثالث) عام 2015، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب.