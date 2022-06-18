سمية الخشاب تدخل على خط أزمة راشفورد مع الشاب المصري

أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب، تضامنها مع لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، في دعوته القضائية ضد شاب مصري تنمر عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان محامي ماركوس راشفورد، تقدم بدعوى قضائية إلى محكمة مصرية وتحديدا محكمة أبو حماد الجزئية في محافظة الشرقية، ضد طالب مصري بكلية العلاج الطبيعي، مقيم في المحافظة لاستخدامه عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.

وقالت الفنانة المصرية، في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: ”اللي عمله راشفورد تصرف صح وهيخلي أي شخص علي السوشيال ميديا يفكر مليون مرة قبل ما يكتب تعليق مش كويس أو يشتم“.

وأضافت الفنانة المصرية منتقدة التعليقات السلبية على حسابات وصفحات المشاهير ”خلي السوشيال ميديا ترتقي شوية وتبقى طاقة إيجابية بس”.

وفي تغريدة أخرى اعتبرت سمية الخشاب أن العنصرية التي تعرض لها اللاعب الإنجليزي صاحب البشرة السمراء، لا تختلف عن التحرش ومن المفترض أن تكون عقوبتها واحدة.

وكتبت الخشاب ”أي شخص عنصري يعتبر زيه زي المتحرش ويستاهل عقوبة“.

اي شخص عنصري يعتبر زيه زي المتحرش ويستاهل عقوبه — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 18, 2022

ومنذ الجمعة، تداولت البرامج الرياضية في مصر هذه القضية على نطاق واسع، وعرض الإعلامي المصري إبراهيم فايق، مستندات القضية عبر برنامجه بإحدى الفضائيات المصرية.

وأبدى الإعلامي المصري استغرابه من إقدام اللاعب الإنجليزي على هذه الخطوة، خاصة بعدما وكل 10 محامين مصريين أمام محكمة أبو حماد في محافظة الشرقية للترافع في هذه القضية ضد الشاب المصري.

وجاء في الدعوى القضائية، أن الشاب المصري المتهم وجه عبارات مسيئة حملت طابع العنصرية ضد “راشفورد” عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يجرمه القانون.

من جانبه قال المحامي المصري سيد سلامة، الذي يترافع عن الشاب، إنه لم يصدق الشاب في البداية عند التوجه لمكتبه لطلبه الترافع عنه في قضية ضد اللاعب الإنجليزي، متعجبا من موقف النجم الإنجليزي.

وأضاف سلامة في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق: ”الشاب أخبرني أن القضية هنا في مصر، واللاعب الإنجليزي قام بعمل توكيل لمكتب محاماة في مصر لرفع قضية ضده”.

وحول تفاصيل ما جرى في القضية، أشار سيد سلامة، إلى أن ”أولى الجلسات التي ترافع فيها 10 محامين مصريين ضد الشاب لصالح راشفورد، استغرقت وقتا طويلا لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من تلك القضية“.

ولفت إلى أن محامي راشفورد طالبوا بتعويض مبدئي 15 ألف جنيه مصري أي أقل من ألف دولار أمريكي، تمهيداً لطلب التعويض الذي يريده اللاعب، مشيراً إلى أن محكمة أبو حماد بالشرقية قررت تأجيل الجلسة ليوم 7 يوليو المقبل.