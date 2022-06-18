في أول ظهور بعد خلافهما.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقر بخطئه

كشف الفنان وائل عبد العزيز في أول ظهور إعلامي له بعد أزمته مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز عن أنه أخطأ في حق شقيقته واعتذر عن ذلك، مشيرا إلى أنه من الخطأ أن يخرج الخلاف بينهما إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان خلاف قد نشب بين الأخوين وائل وياسمين عبد العزيز بعد هجوم الأخيرة على شقيقها، متهمة إياه بأنه قام ببيعها مقابل سيارة مرسيدس.

وقال وائل عبد العزيز خلال استضافته مساء السبت ببرنامج ”كلام الناس“ الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز ويعرض عبر قناة ”mbc مصر“: ”خروج الخلاف الشخصي بين الأخوين للسوشيال ميديا خطأ، واعترف أنه خطأ، فكون حدث خطأ لا يصح أن يحكم الناس علي بالإعدام، فكلنا نخطئ لكن المهم أن نراجع أنفسنا ولا نعود للخطأ“.

وأوضح عبد العزيز: ”الاعتذار من شيم الرجال، وغلطة الشاطر بألف، فهذه تجارب وعدت ونتعلم منها، ومن هنا لست متفرغًا سوى لعملي، وربنا يوفق ويكرم الناس أجمعين“.

وقال: ”المهم في الاعتذار هو التوقيت، والتوقيت لدى النساء مختلف عن الرجال، فالسيدة عندما تغضب تأخذ وقتها ومساحتها في الغضب، فالحزن طبيعي سيأخذ وقتا، وهو شىء لا يعود لي لكن يعود لصاحب الأمر في الأساس“.

وواصل ”أنا أتمنى الحياة تكون أهدا من كدا، والأمور تتصافى، في حاجات ما ينفعش تتقال على السوشيال ميديا، ومن الأفضل إن الناس تجتمع ونقعد ونحل، اللي ماليش فيه ما أدخلش فيه، أنا لازم أركز في حياتي ومستقبلي“.

وأضاف ”من حبي لياسمين أختي عملت زي القطة اللي أكلت عيالها“.

وعن علاقته بزوج شقيقته الفنان أحمد العوضي قال عبد العزيز: ”أنا والعوضي أصدقاء، واشتغلت معاه فى مسلسل آخر نفس وقتها قولت له السنة الجاية هيكون ليك مسلسل من بطولتك ودا اللي حصل، وهو لم يتدخل في الخلاف بيني وبين شقيقتي“.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قد هاجمت شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، مشيرة إلى أنه ”باعها وأخذ ثمنها سيارة مرسيدس“، بحسب تعبيرها.

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر خاصية ”استوري“ على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ تصريحات لشقيقها يقدم فيها الدعم لها بعد تداول شائعات طلاقها.

وعلقت على هذه التصريحات قائلة: ”اتوكس انت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس“.