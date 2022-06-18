مودل روز تفاجئ جمهورها بـ"صورة ثمينة"

فاجأت الفاشينيستا السعودية مودل روز السبت، جمهورها، بوضع صورتها على مجلة فوغ، حيث نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها فرحة جدا بسبب وضع صورتها على المجلة الشهيرة.

و فوغ مجلة إيطالية تهتم بالأزياء وبأخبار المشاهير حو العالم.

وكانت مودل روز قد تعرضت لأزمة مع زوجها السابق محمد آل محمو، في أبريل الماضي.

و انفجرت مودل روز غضباً في مقطع مصور وانهارت بالبكاء خلال هجومها على زوجها السابق.

وظهرت ”مودل روز“ في المقطع المصور متأثرة، وانهالت بالدعاء وشتم زوجها السابق، ووجهت له كلامها قائلة: ”كافي كذب، انا ترى والله ساكتة احتراماً للعشرة اللي بينا، والله يلعنها من عشرة الله يلعن الساعة اللي شفتك فيها وتزوجتك فيها ويلعن السنين اللي ضيعت عمري معاك فيها“.

وأضافت: ”المهم، ما حابة أتكلم ولا حابة أسمع صوتك ولا أشوف وجهك، ولا أسمع طاريك.. الله يا الله نهاية رمضان الله يجعل كيدك في نحرك، الله يوريني فيك عجايب قدرته ويخليك عبرة لمن يعتبر، لأنه عشت 9 سنين ضيم، وسنتين بعد الانفصال من ألعن سنوات حياتي لأنه انت لازلت في حياتي بس بيجي يوم وبتطلع وبتطلع ريحتك والكل يعرف مين انت..“.

وأشارت المشهورة السعودية إلى أنه سيأتي اليوم الذي يخرج فيه طليقها من حياتها، وينكشف على حقيقته لأنها تحملته لسنوات وهي تعرف أن ما بداخل طليقها أسود، حسب تعبيرها، كاشفة أن الكثيرين كانوا يقولون لها عن طليقها إنه إنسان غير مريح، مضيفة: ”الله يرحمك يا بابا عندما قال زوجك على الحلوة والمرة، من أسوأ النصائح اللي أعطاني ياها والدي“.

وقالت المودل روز: ”كان المفروض من بداية من طلعت من شغلك أنا أتركك؛ لأنك ما تستهل إنسانة تضحي حياتها على شانك، والأتنشن الذي تبحث عنه خذه، بس بتاخذوا بسمعة شينة زي وجهك؛ لأنك إنسان لا تفكر حرفيا كيف بدك تنشهر إن كان بالزين ولا بالشين المهم إنك إدّور أتنشن“.

يشار إلى أن روز أعلنت دخولها في مشاكل كبيرة مع زوجها، فرفعت ضده قضية خلع، وكسبتها.

وتبادل الثنائي الاتهامات وكشفا تفاصيل عديدة تتعلق بخلافهما، عبر مقاطع مصورة على ”سناب شات“، منذ أن طفت على السطح خلافاتهما قبل عام تقريبا.