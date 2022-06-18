سامح عبدالعزيز يكذب ياسمين صبري بشأن اعتذارها عن "الشادر"

كذّب المخرج المصري سامح عبد العزيز مواطنته الفنانة ياسمين صبري بسبب تصريحها بأنها اعتذرت عن بطولة مسلسل ”الشادر“ بسبب ضعف مستوى السيناريو، موضحًا أن ياسمين تم الاستغناء عنها لأنها غير مناسبة للدور، وليست هي من اعتذرت.

وكانت ياسمين صبري قد أعلنت مؤخرا اعتذارها عن بطولة مسلسل ”الشادر“، الذي كان من المقرر أن تشرع في تصويره خلال الأيام الماضية بسبب ضعف مستوى السيناريو.

ونفى سامح عبد العزيز، في بيان صحفي أصدره اليوم السبت، تصريحات ياسمين صبري، مشيرًا إلى أنه تم الاستغناء عن ياسمين صبري نظرًا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها، وأنها غير مناسبة لأدائها، ولذلك هو من قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليا في البحث عن بديلة لها.

وأعرب سامح عبد العزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مؤكدا أن العمل مستمر على المسلسل وسيتم الإعلان رسميا عن أسماء الفريق المشارك فيه خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير.

ومسلسل ”الشادر“ من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أشرف عبد الباقي، ووفاء عامر، وطارق صبري، ومحمود حافظ.

تدور أحداث المسلسل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن زوجها ومواطنها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بعد زواج دام لعامين.

وكانت مواقع صحفية محلية نشرت أنباء تفيد بحصول ياسمين صبري على ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري، مقسمة إلى أموال سائلة في البنك، وفيلا بالقاهرة الجديدة، وسيارة رولز رويس كحق شرعي لها بعد الطلاق من أبو هشيمة.

ونفى إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب الأخبار المتداولة، مشيرا إلى أن مواطنته الفنانة المصرية ياسمين صبري تنازلت عن حقوقها المادية من أجل الطلاق من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

يذكر أن الزواج بين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري كان منذ أكثر من عامين، ففي الـ19 من نيسان/ أبريل من العام 2020، احتفلا بعقد قرانهما بعد نحو شهر من إعلان خطبتهما رسميا.