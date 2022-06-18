الفنان الكويتي عبدالمحسن القفاص يخضع لعملية جراحية

تعرض الفنان الكويتي عبدالمحسن القفاص إلى أزمة صحية أدخلته المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية، ولقي مساندة واسعة من قبل نجوم الكويت والخليج العربي الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

ونشر الفنان والمنتج الكويتي محمد عاشور، عبر حسابه على ”انستغرام“، صورة لزميله الفنان عبدالمحسن القفاص تمنى فيها الشفاء العاجل له، وأن يتجاوز هذه المحنة الصحية، وذلك بعدما قام بزيارته في مستشفى جابر الأحمد بالكويت.

وعلق عاشور على الصورة ”أجر وعافية.. يرقد الفنان الخلوق والأخ الكبير عبدالمحسن القفاص في مستشفى جابر الأحمد“.

ونشر عبدالمحسن القفاص عبر حسابه على ”إنستغرام“ العديد من الرسائل التي نشرها النجوم على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل مساندته ودعمه في هذه المحنة الصحية، وكان من بينهم العديد من زملائه في مسلسل ”من شارع الهرم إلى“ وهم ناصر الدوسري، محمد الرمضان، مرام البلوشي، كما وجه أيضا العديد من النجوم رسائل المساندة له من بينهم المخرجة هيا عبدالسلام، وابتسام عبدالله، وفاطمة الطباخ، وهبة الدري، والفنان السعودي عبدالمحسن النمر الذي علق على صورة زميله عبدالمحسن القفاص ”سلامات صديقي أجر وعافية بو حسن“.

واشتهر القفاص بأعماله الدرامية الكويتية خاصة والخليجية عامة، وأصبح دعامة أساسية للفن الخليجي.

بدأ القفاص عمله في التمثيل والإخراج بعد أن أثبت موهبته على مقاعد الدراسة، ثم حصل على شهادة من معهد الكويت العالي للفنون المسرحية عام 2005، وبعد ذلك قدم أعمالا شهيرة على مستوى الخليج، كما أشرف على العديد من الأعمال الأخرى أثناء توليه منصب مدير إدارة المنوعات في وزارة الإعلام في الكويت.

ولد عبد المحسن القفاص في فبراير/ شباط 1977 في الكويت، ويحمل درجة بكالوريوس في التمثيل والإخراج.

في عام 2007 ظهر القفاص في مسرحية ”الانتظار“، ثم شارك في مسلسل ”أم البنات“ مع الفنانة سعاد عبد الله.

بعد ذلك، شارك في مسلسلات “ساهر الليل” و “الهدامه”، و“بسمة منال” وظهر في مسرحيتي “ليلى والديب سما ومصارع الثيران” و “نور الظلام”.

وشارك الفنان عبدالمحسن القفاص خلال الفترة الماضية في مجموعة من الأعمال الدرامية البارزة والتي كان آخرها مسلسل ”من شارع الهرم إلى“، وحقق المسلسل نجاحا لافتا.