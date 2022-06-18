رهف القحطاني لمنتقديها من الرجال: أنتم عالة عالمجتمع

انفعلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني على منتقديها من الرجال، والذين يسخرون دائما من شهرتها بالقول إنها ”لا تستحق الشهرة“.

ووصفت القحطاني منتقديها بأنهم ”عاطلون لا يفعلون شيئا، وعالة على المجتمع“.

وعلقت في فيديو بثته عبر حسابها في ”تيك توك“: ”والله يتكلمون رهف القحطاني ما تستحق الشهرة وهو عاطل باطل جالس بالمجلس وهو عالة عالمجتمع ما عنده سالفة“.

وأكدت المشهورة السعودية أنها تستحق الشهرة، مبررة ذلك أنها ”استثمرتها في مساعدة الآخرين، وإخراجهم من السجون“.

وقالت إنها ”دفعت ديون العديد من الغارمين من قحطان“: ”انا اسدد دين وش المشكلة، امرأة اية امراة عن 100 رجال، وينكم الرجال أربع سنوات بالسجن وينكم، اول ما اشتغلت كنت أحتاج ريال من واحد ما القاه أول ما اشتغلت طلعته، اول ما اشتغلت، اسمه عاسم ابوي، طلعته، ليه ابغى ابوي يتجمل عند ربعه“.

وأضافت: ”ريحونا بس حاطط رجل على رجل والسيجارة بفمه حتى الباكيت اخته اللي تشتريله، عاله عالمجتمع“.

وأكدت رهف القحطاني أنها ”فعلت أفعال خير كثيرة بفضل شهرتها، حيث إنها تعيل أربع عائلات، وأنها نفعت خلقا كثيرا“، على حد قولها.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قبل أيام فيديو للمشهورة السعودية، وهي تتحدث لأول مرة عن الغرامة التي دفعتها بعد مخالفتها ومروج الرحيلي من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمبلغ 400 ألف ريال.

وخرجت القحطاني في الفيديو المتداول بعد أسئلة من متابعين فيما يبدو، إذ أوضحت أنها دفعت 200 ألف ريال، وليس 400 ألف، ”كما يظن الكثير من الأشخاص“، وفقا لقولها.

وأثارت رحلة المشهورتين السعوديتين القحطاني والرحيلي إلى المالديف ضجة واسعة بعد مقاطع فيديو نشرتاها أثارت الجدل، واستدعت فرض عقوبات عليهما وصلت إلى 400 ألف ريال سعودي، من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية التي لم تذكر اسميهما صراحة.

وكانت الهيئة السعودية قد فرضت غرامات بقيمة 400 ألف ريال سعودي ”على مواطنتين من مشاهير سناب شات؛ خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي وقامتا بنشر فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول“، في إشارة إلى ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن إساءة المشهورتين.