بعد تبرير ظهوره مع فتيات.. متابعو حاتم الشمري: "عذر أقبح من ذنب"

برر متسابق برنامج ”ريد سيركل“ السعودي حاتم الشمري، ظهوره مع فتيات عبر حسابه في ”تيك توك“ وخروجه وتحدثه معهن، أنه ”لا علاقة له بغيرته على أهله من النساء“.

وجاء رد المتسابق السعودي بعد اتهامات طالته بالازدواجية، إذ سبق وتسبب بجدل واسع عقب قطعه اتصال والدته به على الهواء مباشر، بدعوى أن ”صوتها عورة“، بينما ينشر العديد من مقاطع ”تيك توك“، وهو يتحدث علنا مع فتيات أخريات.

وأكد في فيديو بثه عبر حسابه، أنه ”رجل متفتح بطبيعته، لكنه ليس كذلك مع عائلته“.

وشدد على أنه ”لولا رغبة والدته بالتحدث معه في البرنامج على الهواء مباشرة، لرفض رفضا قاطعا إسماع صوتها على الملأ“.

واعتبر أن ”قبوله ذلك على نساء أخريات لسن من عائلته، بأنه ليس مسؤولا عنهن“، لافتا إلى أنه ”يظهر معهن رأفة بهن واحتراما لهن“.

وعلق في الفيديو: ”أنا ماني مسؤول عن كل بنت بهذي الأرض، أنا ماني مسؤول عنها أطلع مع البنات هذي احتراما ورفقا“.

ولم يُرضِ تبرير حاتم الشمري متابعيه، إذ عاودوا الهجوم عليه، مبينين أن تبريره ”عذر أقبح من ذنب“.

فيما رأى أحد المتابعين أن حاتم الشمري ”نتاج تنشئة مجتمع“.

وكان المتسابق السعودي قد تسبب بجدل واسع قبل أيام؛ عقب رفضه استقبال مداخلة والدته على الهواء مباشرة، مبررا ذلك بأن صوت المرأة ”عورة“.

وهاجم متابعون، الشمري، خاصة بعد تبريره وتمسكه برفض استقبال اتصال، قبل أن يتراجع لاحقا ويستقبل اتصالها على الهواء مباشرة.

وكان الإعلامي ناصر الغامدي، قد استقبل اتصال والدة حاتم الشمري، وبعد ترحيبات قصيرة بينهما، أعلن أنها والدة ”حاتم“ وسط تصفيق الحاضرين، لينهض المتسابق السعودي ويطلب قطع الاتصال.

وتوجه حاتم الشمري للإعلامي الغامدي، وقال إنه ”يرفض مكالمة والدته“، معلقا: ”اقطعوا الصوت الله لا يهينكم الوالدة على العين والراس لكن أنا مابيها تظهر على الشاشة“.

وتسبب تبرير الشمري لقطعه اتصال والدته، باحتدام النقاش بينه وبين الإعلامي الغامدي، الذي شدد على أن ”صوت المرأة ليس بعورة سواء من الناحية العلمية أو الدينية“.

ونفى المتسابق السعودي أن يكون رفضه مكالمة والدته على الملأ من الناحية الدينية، لافتا إلى أن ”المسألة تتعلق بعاداتهم وتقاليدهم في منطقة حائل، إذ إن صوت المرأة في حائل يعتبر عورة، ولا يجوز لأحد غريب أن يسمعه“.

وما لبث حاتم الشمري أن عاد، ليتراجع عن موقفه من رفضه مداخلة والدته الهاتفية على الملأ، وليجري اتصالا معها على الهواء مباشرة.