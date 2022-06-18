ردًا على جدل "تكريمها".. فوز العتيبي: أتصدر "الترند" دائمًا لأنني مؤثرة

ردت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي، على السخرية التي طالتها بعد تكريمها في ملتقى إعلامي.

وكان متابعون على مواقع التواصل قد استنكروا تكريم العتيبي، بدعوى أنها ”لا تملك أي محتوى مؤثر وهادف لتستحق التكريم عليه“.

وعلقت عبر فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“، أن ”الملتقى تحدث عن نمط الإعلام الجديد، وأنه يختلف عن القديم“.



ولفتت إلى أن ”فرقًا فنية، اليوم، كفرقة BTS الكورية، تعد مؤثرة، لكن قديمًا كان سيكون تقييمها مختلفًا“.

وأضافت أن ”الجيل القديم كان يعتبر من المؤثرين من أصحاب المعرفة والعلماء، أما اليوم فهذا تغير“، مبينة أن ”هناك من لا يزال يتعامل مع الإعلام الجديد بعقلية القديم“.

واعتبرت فوز العتيبي نفسها أنها ”ملكة الترند“، حيث أرفقت هذه العبارة مع الفيديو الذي بثته، معلقة: ”أنا دائمًا ما أكون (الترند) في السعودية، لذا أنا مؤثرة“.

وعرّفت المشهورة السعودية التأثير الإعلامي اليوم، بأنه ”اهتمام المتابعين بتفاصيل حياة المشهور، مثل: زواجه، وطلاقه، وطعامه، والأغنية التي يحبها“.

وقالت: ”حتى الأغنية التي أتكلم عنها أضرب فيها، وأسويلها أقوى دعاية في التاريخ، يعني أنا تكلمت عن أغنية ماجد المهندس وكانت مشاهدتها قبل ما أتكلم عنها 5 ملايين فقط، ولما تكلمت عنها ضربت فيها بيومين 30 مليون، وبعدها بيومين 50 مليونًا، طبعا الكل لاحظ لأنني مؤثرة بقوة“.

ورأت فوز العتيبي أن ”كل ما يمس حياتها الشخصية حتى لو كان حدثًا عاديًا يصبح حديث الجميع، وذلك لأنها شخص مؤثر في الأصل“.

وأضافت أنها ”اكتشفت أن ميشيل حايك حينما تحدث عن أحد المشهورات بأنها ستثير ضجة بزواجها وطلاقها كان يقصدها هي، لذا هي من المؤثرين بقوة على الساحة الإعلامية“.

ورغم تبريرها لأسباب تكريمها، لم تتطرق للحديث عن إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استدعاءها للجهة المنظمة للحفل، الذي تكرمت فيه، والذي أقيم تحت مسمى ”ملتقى الإعلام الجديد“.

وأصدرت الهيئة الحكومية، أمس الجمعة، بيانًا جاء فيه ”نظرًا لما يتم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، تؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن هذا غير صحيح، وأن الفعالية غير مرخصة، وجارٍ استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم“.