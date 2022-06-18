"جون سنو" يعود من جديد في تتمة لمسلسل "غايم أوف ثرونز"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تعمل منصة ”إتش بي أو“ على تتمة لمسلسل ”غايم أوف ثرونز – لعبة العروش“ الذي حقق نجاحا كبيرا.

وتتمحور التتمة حول شخصية ”جون سنو“، وهي الشخصية المفضلة لدى قسم كبير من محبي المسلسل، بحسب ما نقلت ”فرانس برس“ عن وسائل إعلام متخصصة في أخبار هوليوود.

ويتوقع أن يُسند دور ”جون سنو“، في حال رأى المشروع النور، إلى الممثل البريطاني كيت هارينغتون، الذي كان يؤدي هذه الشخصية لدى مغادرته مملكة ”ويستيروس“ في نهاية المسلسل.

ورفضت ”إتش بي أو“ الإدلاء بأي تعليق على هذه الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام عالمية متخصصة بأخبار السينما.

وسبق أن حدد تاريخ توفير المنصة عددا من المسلسلات الأخرى المنبثقة من ”غايم أوف ثرونز“، وهو عمل من تأليف الروائي ”جورج ر.ر. مارتن“.

ومن بين هذه الأعمال مسلسل ”هاوس أوف ذي دراغن“ المقرر بدء عرضه في آب/أغسطس، بالإضافة إلى ثلاثة أعمال تحريكية أخرى مرتقبة.

لكن المسلسل المخصص لـ“جون سنو“ سيكون أول عمل تدور أحداثه بعد تلك التي اختُتم بها مسلسل ”غايم أوف ثرونز“ في الجزء الثامن والأخير منه عام 2019، وقوبل بآراء متفاوتة.

وبينما تُقتل شخصيات أساسية كثيرة في المسلسل، وهي فكرة تطبع العمل، يعتبر ”جون سنو“ أنه الوريث المحتمل للعرش في ويستيروس، وهي مملكة يغادرها في نهاية المسلسل متجها نحو المناطق الشمالية الجليدية والمعادية.

وكانت شخصيته أثارت دهشة لدى محبي المسلسل بعدما عادت من الموت بشكل مفاجئ خلال أحد المواسم.

وتداول محبو ”غايم أوف ثرونز“ الجمعة، خبر التتمة المحتملة للمسلسل، وبينما أعرب عدد منهم عن فرحهم لفكرة عودة إحدى أبرز شخصيات المسلسل، تساءل آخرون عن المنطق الذي استند إليه هذا القرار بعدما خيّبت الحلقة الأخيرة آمالهم.

ومنذ بدء عرضه سنة 2011، حقق المسلسل الذي يتحدث عن صراع يدور بين عائلات نبيلة في ظل معارك ملحمية، في المجموع 59 جائزة ”إيمي“.

ولم ينه الكاتب ”جورج ر.ر. مارتن“ بعد سلسلة الكتب التي يستند المسلسل إليها.

وكان قد وقع العام الماضي، عقدا قدّرت وسائل إعلام متخصصة قيمته بعشرات ملايين الدولارات للعمل على مسلسلات من أجواء ”غايم أوف ثرونز“ وأعمال أخرى.