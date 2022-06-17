محمد الحلو يرفض العلاج على نفقة نقابة الموسيقيين

رفض الفنان المصري محمد الحلو العلاج على نفقة نقابة الموسيقيين من أجل توفير النفقات للأعضاء الغير قادرين على علاج أنفسهم.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر الجمعة عن تكفلها بعلاج الفنان محمد الحلو، والمقرر أن يجري عملية جراحية بساقيه الأحد المقبل، لتخرج النقابة بعدها بساعات وتعلن رفض الفنان الحلو عرض النقابة، موضحة أن الفنان أكد أنه قادر على علاج نفسه، وموارد النقابة الأولى بها من لا تسمح ظروفهم المادية بعلاج أنفسهم.

وكشف الفنان محمد الحلو ، تطورات حالته الصحية، في أول ظهور إعلامي له من داخل المستشفى بعدما أعلن نجله تعرضه لـ“وعكة صحية خطيرة“ أدخلته المستشفى.

وقال محمد الحلو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ”كلام الناس“ المذاع على فضائية ”mbc مصر“، إنه تعرض لعدة مشكلات صحية بشكل مفاجئ في الساقين وانسداد في الشرايين.

وأضاف الفنان المصري، أن ”الطبيب أخبره بضرورة إجراء تدخل جراحي عاجل، لأنه لا يستطيع السير على قدمه بسبب انسداد الشرايين ومشاكل الساقين“، مشيرا إلى أنه سيخضع للعملية الجراحية يوم الأحد المقبل.

ونفى محمد الحلو أن يكون قد تعرض لتشخيص طبي خاطئ فور نقله للمستشفى منذ عدة أيام، بحسب ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل.

يشار إلى أن الفنان محمد الحلو، نقل الأربعاء الماضي، إلى المستشفى بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

واختفى الفنان محمد الحلو عن الأضواء منذ سنوات لم يقدم خلالها أي أغانٍ، كما ابتعد عن تقديم ”تترات“ الأعمال الدرامية التي تميز في تقديمها.

وأكد الفنان محمد الحلو في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“ أنه ”لم يتعمد الاختفاء خلال الفترة الماضية، ولكن احترامه لجمهوره يجعله يدقق في كل ما يقدمه“.

وأضاف ”أنه وكل الفنانين الكبار يحملون مسؤولية الوطن والغناء في أعناقهم، خاصة بعد تزايد الأعمال غير المهمة والدخيلة على الفن“، بحسب تعبيره.

وطالب الحلو الدولة المصرية بـ“دعم الفنانين الكبار وإتاحة الفرصة لهم لإذاعة أغانيهم“.

يذكر أن محمد الحلو من مواليد العام 1955، وحصل على بكالوريوس من معهد الموسيقى العربية في سبعينيات القرن الماضي، وبدأ مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية التي كان لها صدى كبير في العالم العربي، قبل أن تقديم أغان خاصة به.