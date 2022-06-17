محمد رمضان يفاجئ جمهوره الأردني بسيارة مطلية بالذهب

فاجأ النجم المصري محمد رمضان، جمهوره الأردني في إيلا بيه العقبة مساء الجمعة، بدخوله المسرح بسيارة مطلية من الذهب.

وتداول نشطاء أردنيون على نحو واسع مقطع فيديو للحظة دخول الفنان محمد رمضان المسرح، في الحفل الذي تجاوزت أسعار تذاكره الـ 200 دينار للشخص الواحد.

وتناول النشطاء التعليق على المشهد بالسخرية وانتقاد الحفل الذي شهد حضورا جماهيريا مميزا وسط أزمة اقتصادية تعيشها البلاد جراء ارتفاع أسعار المحروقات بشكل قياسي إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وقال حساب باسم ”كركية“ على تويتر ”يخي حتى الرفاهيه عنا بتختلف عن العالم باكمله محمد رمضان عرف عن اسعار البنزين عنا داش علينا بقوه“.

فيما قال حساب آخر باسم ”رائد الشلبي“ ”كل الاردن مش متخيله حالها تدفع لحفلة محمد رمضان والكل الثاني بقلك ذنوب على الفاضي هو حد معو ٣٠٠ تتخيل ولا ما تتخيل معكيش ”.

بينما قال حساب باسم ”رجاء بني هاني“ ”يا سواد وجهنا قدام الحكومه.. كنا نشتكي من الفقر وارتفاع الاسعار.. وهسا حفلة محمد رمضان جابت العيد“.

وفي الوقت ذاته، علق نشطاء على أداء الفنان المصري، موجهين الانتقاد له ولأسلوبه الذي يعتمد على لون مطربي المهرجانات.

وقال حساب باسم ”مريم سمرين“ في إشارة لطريقة رمضان بالغناء أمام الجمهور ”ولكم محمد رمضان حاطط play back وبحرك شفايفه“.

فيما قال حساب باسم ”سجود“ تعليقا على صور محمد رمضان في الحفل ”أضن محمد رمضان مشوب على الآخر.. ايش هاد ارحمنا“، ليرد حساب باسم ”مشاقبة“ ”محمد رمضان كان كويس بالتمثيل ..شاف المهرجنات انعدى منهم هههههههه“.

وقال سالم السويلم معلقا على أداء رمضان، ”قارن بين شخصية مستمع لأغاني محمد عبده أو فيروز وبين شخصية مستمع لأغاني محمد رمضان علشان تفرق بين الفن الراقي والهابط“.

وعادة ما يتعمد الفنان المصري إثارة الجدل بمقاطع فيديو تعتمد على المال أو الذهب، ومؤخرا وأثار رمضان، الجدل بعدما قام بنشر فيديو له، وهو يغسل أسنانه بمعجون من ذهب ”عيار 24“.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وأرفقه بجزء من أغنية يقول فيها ”أنا عفش بيتنا اثار، أبويا وحد قطرين“.

وتعرض الفنان رمضان لهجوم حاد من الجمهور بسبب الفيديو، واصفين إياه بأنه ”يتكبر ويتباهى بأمواله وهناك ملايين الفقراء لا يجدون قوت يومهم“.

واعتاد الفنان رمضان على إثارة الجدل في كل ظهور له، ودائما ما يتعرض لهجوم بسبب مواقفه، الذي يعتبرها الجمهور ”مستفزة“.

وأحال القضاء الإداري المصري مؤخرا، دعوى تطالب بشطب الفنان محمد رمضان، من نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية إلى هيئة مفوضي الدولة لأخذ الرأي القانوني فيها.