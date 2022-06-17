اتهام محمد رمضان بسرقة فكرة فيلمه الجديد "نمبر وان"

اتهم المحامي المصري أحمد أبو يوسف مواطنه الفنان محمد رمضان، بسرقة فكرة فيلمه الذي يقوم بتحضيره خلال الفترة الحالية والذي يحمل اسم ”نمبر وان“، من سيناريو له يحمل نفس الاسم كان قد عرضه عليه قبل سنوات.

وقال أبو يوسف في تصريحات أدلى بها لـ ”إرم نيوز“: ”أنا صاحب فكرة فيلم (نمبر وان) وقد سجلتها باسمي، ولم يصدر مني أية موافقة لأي أحد باستغلال حقوق الملكية الفكرية والأدبية للفيلم“.

وأضاف أن ”أي استغلال للسيناريو بدون إذني يعتبر تعديا على حقوقي“.

وأوضح أبو يوسف ”سأتخذ خلال الفترة القادمة الإجراءات القانونية كافة تجاه هذا الأمر ولن أفرط في حقوقي بفضل الله مهما كان شخص المعتدي“.

ولفت إلى أنه ”في عام 2019 أرسل سيناريو الفيلم إلى محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، كما أرسله لشقيقته، وأعجبا كثيرا بالسيناريو وأخبراه أنهما سيعرضانه على محمد رمضان، وبعدها لم يستجيبا لاتصالاته، قبل أن يفاجأ بالإعلان عن بدء التحضير لفيلم (نمبر وان)“.

وأشار أبو يوسف، إلى أنه ”أنذر الجهات المعنية والرقابية لمعرفة كيفية إصدارهم ترخيصا بهذا الإسم رغم أنه مسجل باسمه“.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها أحمد أبو يوسف من سرقة عمل له، حيث اتهم من قبل المخرج المصري محمد سامي، بأنه سرق قصة مسلسل ”البرنس“ الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، موضحا أن فكرة المسلسل تتشابه مع قصة عرضها عام 2018 تتمثل بفيلم من تأليفه يحمل عنوان ”صورة مهزوزة“.

واتهم المحامي صاحب الشكوى، مخرج ومؤلف مسلسل ”البرنس“ بأنه ”سرق قصة المسلسل وأنه كتبها في عام 2018، ثم تواصل مع محمد سامي وعرضها عليه“، مؤكدا أن تواصلا تم بينهما وطلب منه المخرج محمد سامي إرسال القصة مكتوبة كي يقرأها ثم اختفى دون رجعة.

وردا على اتهامه، قال محمد سامي في تصريح لـ“إرم نيوز“ إنه لا يعرف هوية الشخص الذي تقدم ضده بشكوى في نقابة السينمائيين ويتهمه بسرقة السيناريو، ولم يسبق له الحديث معه كما يدعي في شكواه، لافتا إلى أنه بالفعل أحيل للتحقيق بشأن هذه الشكوى.