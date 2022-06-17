وفاة أسطورة السينما الفرنسية جان لوي ترينتينيان عن 91 عاما

قالت الزوجة السابقة للممثل الفرنسي جان لوي ترينتينيان، إن ترينتينيان، الذي بدأت مسيرته الفنية في نفس الوقت مع بريجيت باردو، في عام 1956 بفيلم ”آند جود كرييتد وومان – ثم خلق الله المرأة“، توفي اليوم الجمعة، عن 91 غاما، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وقالت نادين ترينتينيان، لتلفزيون ”بي.إف.إم“: ”كان جان لوي ترينتينيان، إنسانا استثنائيا“.

ونال ترينتينيان، جائزة أحسن ممثل في مهرجان كان عام 1969 عن دوره في فيلم ”زد“ للمخرج كوستا جافراس، كما نال جائزة ”سيزار“ لأحسن ممثل عن دوره في فيلم آمور ”الحب“ لمايكل هانيكه، في عام 2013.

وكان ترينتينيان، أحد الممثلين الرواد في حركة ”الموجة الجديدة“ في السينما الفرنسية إلى جانب جان بيير لو، وجان بول بلموندو.

وشارك بالتمثيل في أكثر من 130 فيلما من بينها فيلم ”رجل وامرأة“ الذي نال جائزة ”السعفة الذهبية“ في مهرجان ”كان“ عام 1966.

وكان الممثل الفرنسي أعلن في مقابلة خلال شهر أيلول/سبتمبر من العام 2017 مع مجلة ”بروميير“، أنه يعاني من مرض السرطان، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.

وأوضح الممثل: ”في السابق كنت أخاف من السرطان. إلا أن هذا الخوف زال فأنا مصاب به!“.

وفي نهاية التسعينيات بدأ ترينتينيان، إقامة أمسيات شعرية مع ابنته ماري، التي توفيت العام 2003 جراء الضرب الذي تعرضت له على يد شريك حياتها برتران كانتا، مغني فرقة ”نوار ديزير“.

وقال: ”كان باستطاعتي أن أوقف حياتي عندها“، لكن المقربين منه دفعوه إلى الصعود على خشبة المسرح مجددا و“عالج“ حزنه بالمسرح والشعر.