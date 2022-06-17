وفاة الفنان ومدبلج الأصوات الأردني الشهير هشام هنيدي

توفي، اليوم الجمعة، الفنان ومدبلج الأصوات الأردني الشهير هشام هنيدي، عن عمر ناهز 76 عاما إثر صراع مع المرض.

وهنيدي من مواليد اللد في فلسطين العام 1946، درس المرحلة الأولى في كلية الحسين في عمان العام 1965.

حصل الراحل على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة العام 1969، لكنه اتجه بعدها إلى دراسة الفنون وحصل على درجة الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو العام 1980.

كان مشوار هنيدي الفني حافلا، إذ بدأ في ستينيات القرن الماضي.

وعرف عن أدواره في الأعمال التاريخية والبدوية، إلى جانب الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية الأخرى.

شارك الفنان الراحل في بطولة العديد من الأعمال الكبيرة التي حظيت بمشاهدة واسعة على الشاشة العربية منها، (أبو جعفر المنصور 2008)، (صقر قريش 2002)، (نمر بن عدوان 2007)، (آخر أيام اليمامة)، (الأخرس والقلادة الخشبية)، (التغريبة الفلسطينية 2004)، (أبناء الرشيد الأمين والمأمون 2006).

كما شارك كذلك في أعمال درامية مثل: (مقامات الحريري)، (ساري)، (الدرب الطويل 2000)، (عيون عليا)، (المرابطون والأندلس 2005)، (الحسن والحسين 2011)، (حنايا الغيث 2015)، (أمرؤ القيس الثأر المر 2002)، (نوف 2018)، (صبر العذوب 2019)، (الخوابي 2020).

وله من المسرح عدة أعمال منها (قنس بن شعفاط) و(العنب الحامض).

وأشار هنيدي في تصريحات سابقة إلى أن ”رائد المسرح الأردني هاني صنوبر كان السبب في دخول هذا المجال، بعد أن كان يمارس هوايته الفنية في النوادي والمهرجانات المدرسية وفي المناسبات الاجتماعية“.

وأكد الراحل أنه ”كان يحب الفن منذ كان صغيرا“، وهو السبب الذي جعله يترك العمل في مجال الحقوق الذي حصل على شهادة البكالوريوس فيه.

كما عُرف هشام هنيدي في الأردن والعالم العربي بدبلجة الأفلام الوثائقية والمسلسلات الكرتونية للأطفال بسبب ما يتميز به صوته من خامة مميزة.

كرمته وزارة الثقافة الأردنية العام 2006، بعد حصوله على جائزة مهرجان المسرح الأردني.

الجدير ذكره أنه انتقد سابقا في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عدم رعاية الحكومات في الأردن للفنانين.

ووصف الراحل الفنانين الأردنيين بـ“الأيتام“.

وقال إن ”الحكومات لا تدرك أن الفن هو مرآة المجتمع فيطرح همومه ومشاكله وأفكاره وتطلعاته وأفراحه وأحزانه، والبحث عن حلول لها، وتضع هذا الأمر في برامجها“.