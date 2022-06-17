الفنان المصري محمد الحلو يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة مفاجئة

كشف الفنان المصري محمد الحلو، تطورات حالته الصحية، في أول ظهور إعلامي له من داخل المستشفى بعدما أعلن نجله تعرضه لـ“وعكة صحية خطيرة“ أدخلته المستشفى.

وقال محمد الحلو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ”كلام الناس“ المذاع على فضائية ”mbc مصر“، إنه تعرض لعدة مشكلات صحية بشكل مفاجئ في الساقين وانسداد في الشرايين.

وأضاف الفنان المصري، أن ”الطبيب أخبره بضرورة إجراء تدخل جراحي عاجل، لأنه لا يستطيع السير على قدمه بسبب انسداد الشرايين ومشاكل الساقين“، مشيراً إلى أنه سيخضع للعملية الجراحية يوم الأحد المقبل.

ونفى محمد الحلو أن يكون قد تعرض لتشخيص طبي خاطئ فور نقله للمستشفى منذ عدة أيام، بحسب ما تم تداوله ناشطون على مواقع التواصل.

يشار إلى أن الفنان محمد الحلو، نقل الأربعاء الماضي، إلى المستشفى بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

واختفى الفنان محمد الحلو عن الأضواء منذ سنوات لم يقدم خلالها أي أغان، كما ابتعد عن تقديم ”تترات“ الأعمال الدرامية التي تميز في تقديمها.

وأكد الفنان محمد الحلو في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“ أنه ”لم يتعمد الاختفاء خلال الفترة الماضية ولكن احترامه لجمهوره يجعله يدقق في كل ما يقدمه“.

وأضاف ”أنه وكل الفنانين الكبار يحملون مسؤولية الوطن والغناء في أعناقهم خاصة بعد تزايد الأعمال غير المهمة والدخيلة على الفن“، بحسب تعبيره.

وطالب الحلو الدولة المصرية بـ“دعم الفنانين الكبار وإتاحة الفرصة لهم لإذاعة أغنياتهم“.

يذكر أن محمد الحلو من مواليد عام 1955، وحصل على بكالوريوس من معهد الموسيقى العربية في سبعينيات القرن الماضي، وبدأ مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية التي كان لها صدى كبير في العالم العربي، قبل أن يقدم أغنيات خاصة به.

وتميز الفنان محمد الحلو بتقديم ”تترات“ المسلسلات، حيث يعد من الفنانين الأوائل الذين غنوا ”تترات“ ومقدمات المسلسلات.

ومن الأعمال التي قدم التتر لها: ”آه يا زمن، وليالي الحلمية، والوسية، وحياة الجوهري، وزيزينيا، وحلم الجنوبي، وبوابة المتولي، ودرب الطيب، وهالة والدراويش، وللثروة حسابات أخرى، والآنسة كاف“.

وإلى جانب الغناء، شارك محمد الحلو في العديد من الأعمال السينمائية من بينها: ”الحب الحقيقي، وشباب لكل الأجيال، وابتسامة في عيون حزينة، وطبول في الليل، وممنوع في مدرسة البنات“، بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان ”وجيدة وسامح“.