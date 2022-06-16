يعقوب بوشهري: قناة الحدث جعلتني عالما نوويا

ظهر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري بالخطأ ضمن قائمة علماء نشرتها قناة ”الحدث“ السعودية باعتباره عالما نوويا تم اغتياله في إيران.

ونشر يعقوب بوشهري، يوم الخميس، عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، مقطع فيديو، أرسله له أحد أصدقائه، وعلق عليه مستعجباً من وضع صورته بهذه الطريقة كاتباً: ”خلصوا من كل شيء حطوني مع اغتيالات واني عالم نووي، قناة الحدث“.

وظهر في الفيديو الذي نشره المشهور الكويتي، بعدما استيقظ من نومه ويشاهد الفيديو المرسل من صديقه وهو يقول له: ”شوف بوشهري شوف حاطين صورتك مع المغتالين“.



وعلق يعقوب بوشهري بالقول: ”يالله!!!.. صباح خير تنام شاعر وتقوم عالم نووي“، لتتناقل الصفحات والحسابات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو ويتم تداوله على نطاق واسع.

وأفادت، حسابات إخبارية كويتية، يوم الأحد الماضي، بأن النيابة العامة استبعدت يعقوب بوشهري، من قضية تهريب الخمور التي تم ضبطها في أيار/ مايو الماضي على يخته.

وقالت الحسابات الإخبارية: ”تم رفع القرار الصادر بمنع بوشهري من السفر، ليتاح له السفر مجددا عقب التحقيق معه في القضية وحجزه ومن ثم إخلاء سبيله“.

يشار إلى أنه وفي منتصف أيار/ مايو الماضي، أخلت النيابة العامة سبيل بوشهري بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار)، عقب اعتراف المتهم الفلبيني (قائد اليخت) الموقوف على ذمة القضية، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة، وفق ما أكده المحامي الدكتور حسين العبدالله.

وأكد المحامي العبدالله حضوره كافة التحقيقات مع موكله بوشهري، قائلا: ”لم نعهد من النيابة سوى الإنصاف والعدالة، وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب ثلاث مرات أمام جهة التحقيقات بذلك“.

وبدأت القضية مطلع أيار/ مايو الماضي، حيث ضبطت السلطات الكويتية في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.

وتم إحباط إدخال زجاجات الخمر المتنوعة التي قدرت بنحو 700 زجاجة، وضبط اليخت والشخصين اللذين كانا على متنه (مواطن ومقيم)، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وألقي القبض على يعقوب بوشهري في مطار الكويت، فور عودته من العاصمة لندن، على خلفية الواقعة، واستمر حجزه عدة أيام حتى تم إخلاء سبيله.

وأعلن بوشهري عقب خروجه من السجن مسامحته لكل من أساء إليه سواء بالظن أو الكلام منذ بدء القضية.