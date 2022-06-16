استقالة مديرة الرقص المثيرة للجدل في أوبرا باريس من منصبها

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت مديرة الرقص في أوبرا باريس أوريلي دوبون، التي واجهت انتقادات بسبب طريقتها في القيادة، اليوم الخميس، بصورة مفاجئة استقالتها من منصبها.

وقالت الراقصة النجمة السابقة، البالغة من العمر 49 عامًا، إنها ستكرس وقتها لمشاريع جديدة، بما يشمل الإعداد لكتاب وفيلم وثائقي.

وتولت ”دوبون“ منصبها، العام 2016، خلفًا لبنجامان ميلبييه، مصمم الرقصات الشهير، وزوج ناتالي بورتمان، الذي ترك موقعه بعد عام واحد فقط من تسلمه.

وبعد أقل من عامين، كشف مسح داخلي عن مستوى صادم من الخلل الوظيفي داخل واحدة من أكثر الفرق شهرة في العالم.

وقالت الغالبية الساحقة من الأشخاص الذين أدلوا بآرائهم دون كشف أسمائهم، إن قيادة الفريق كانت سيئة، بينما قال ربعهم إنهم كانوا ضحايا أو شهودًا على التحرش الجنسي.

وانتقد الكثيرون النقص في الدعم المقدم من ”دوبون“، وضعف قدراتها التواصلية، ما دفعها إلى تنظيم اجتماعات منتظمة لم يتضح بعد إلى أي مدى ساهمت بتحسين الأجواء.

لكن عملها في المؤسسة الباريسية العريقة ظل ناجحًا للغاية.

فقد ذكر بيان صادر عن دار الأوبرا في باريس إن ”دوبون“ تمتعت بحرية واسعة في الحركة، وآتى ذلك ثماره من خلال مبيعات التذاكر الكبيرة، بما في ذلك لموسم الباليه 2021-2022 الذي بيعت 98 % من تذاكره.