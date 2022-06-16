فجر السعيد تثير الجدل بتغريدة عن إغلاق حسابها في تويتر

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجدل بعد إعلانها إغلاقها حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ إلى ”أجل غير مسمى“، وفقاً لتعبيرها.

وكانت السعيد قد كتبت في تغريدة لها على ”تويتر“، أمس الأربعاء: ”تم إغلاق الحساب إلى أجل غير مسمى“، مثيرة تساؤلات عن سبب قرارها، الذي تم تداوله بشكل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل.

تم إغلاق الحساب الى أجل غير مسمى ….📵📴 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 15, 2022

وما لبث أن تلقف أحد الحسابات إعلان الإعلامية المثيرة للجدل اعتزالها، لافتا إلى أن ”السعيد انسحبت بعد تحالف الشيخ أحمد النواف مع النخبة الإصلاحية“، ملمحا إلى أن فجر السعيد من بقايا ”العهد البائد“.

ورغم عدم توضيح السعيد سبب قرارها، فإنها عادت لترد بقوة على صاحب الحساب، مبينة أن ”سبب اعتزالها تويتر يعود إلى انشغالها في كتابة سيناريو أحد المسلسلات“.

وهاجمت الإعلامية الكويتية، صاحب الحساب، وكتبت في ردها: ”يا #ثور آنا ما اعتزلت.. قاعدة أكتب مسلسل أخلص كتابة وأرد أدوس ببطونكم كلكم… الوعد جدام والحي بيشوف“، على حد تعبيرها.

يا #ثور آنا ما أعتزلت .. قاعده أكتب مسلسل أخلص كتابه وأرد أدوس ببطونكم كلكم … الوعد جدام والحي بيشوف 🥵 https://t.co/89kJmkDhKD — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 15, 2022

ويأتي انشغال فجر السعيد في كتابة المسلسل، بعد فترة قصيرة من إعلانها إغلاق قناتها ”سكوب“ على موقع ”يوتيوب“.

وكانت السعيد قد أعلنت قبل شهر إغلاق قناة ”سكوب“ الفضائية التي تعود إليها ملكيتها، بعد أكثر من عقد على بثها.

وقالت فجر السعيد، في سلسلة ”تغريدات“ على موقع ”تويتر“، إنها ”قررت إغلاق القناة لعدم تمكنها من استمرار البث التلفزيوني في الوقت الحالي الذي يهيمن فيه أصحاب قرار لا يؤمنون بأهمية الإعلام“.

وجاء في تغريدات سعيد: ”في ظل العالم المتطور.. لا يمكن الاستمرار في البث التلفزيوني في ظل أصحاب قرار لا يؤمنون بالإعلام ولا أهميته.. لذلك قررت بقلب يملؤه الحزن إغلاق تلفزيون سكوب بعد 12 سنة إرسال“.

وتابعت: ”أعلم أنني الوحيدة في الساحة على خط الدفاع الأول أمام الحفنة والإعلام الواطي.. ولذلك أعلم بأن هناك من يتمنى أن أختفي وهذا يوم عيد عنده.. من حقك تفرح وتحتفل بغيابي وعليك بالعافية الساحة لك Good Luck.. أما اللي شايفيني أبرد چبودهم أعتذر بشده لا أستطيع الاستمرار“.

وسبق أن أعلنت السعيد، في شباط/ فبراير العام 2021، أنها لن تظهر على قناة ”سكوب“ مرة أخرى، وأيا كانت الأسباب، كما أكدت قيام موقع ”يوتيوب“ بحذف جميع حلقات برامجها على قناة ”سكوب“ دون أن توضح الأسباب.