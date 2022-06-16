تسجيل منسوب لنجلاء فتحي ضد عادل إمام يثير جدلا.. "أعماله كلها فساد"

أثار تسجيل صوتي منسوب للفنانة المصرية نجلاء فتحي، تهاجم فيه زميلها ومواطنها عادل إمام، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب التسجيل المتداول، قالت نجلاء فتحي ”عادل إمام اللي عمله الشعب.. اللي عمله الجماهير.. واللي علا (رفع) أجرك لملايين هو الشعب“.

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وأضافت ”أعماله كلها فساد لمحبة الفساد، بيطلع الفاسد في النهاية هو الرابح.. 40 سنة وانت بتشرب الناس اللي الدولة عايزاه“.

ودعا المحامي المصري أيمن محفوظ، نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، بفتح تحقيق بشأن التسجيلات المنسوبة للفنانة نجلاء فتحي.

وقال محفوظ في إنذار رسمي وجهه لزكي تداولته وسائل إعلام مصرية، إن ”الفنانة نجلاء فتحي وصفت الفنان عادل إمام بأنه يحارب الدين وينافق الحكام على مر تاريخه، ويحرض المجتمع على قبول الظلم والخضوع له، وكثير من الأوصاف التي ترتقي إلى السب والقذف، مثل: الإلحاد“.

وأضاف ”يحق للفنان عادل إمام مقاضاة نجلاء فتحي بعد استئذان نقابه المهن التمثيلية“، معتبرا أن ”تلك الاتهامات تعتبر هدما لصناعة السينما بمصر من خلال ضرب أحد أهم رموزها“.

وبشأن توقيت تسريب التسجيلات المنسوبة لنجلاء فتحي، أشار محفوظ في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أنه ”لا يعلم إن كان التسريب قديما أم حديثا“.

وأثارت التسجيلات جدلا واسعا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب أحدهم في تغريدة له ”نجلاء فتحي تتهجم على عادل إمام وتتهمه بالفساد.. كان انتقادها متأخرا.. وياما طالبنا بمنع أفلام ومسرحيات عادل إمام حفاظا على المجتمع والقيم الحميدة“.



وقال آخر ”إيش اللي حاصل، عمالقة الفن متهاوشين، نجلاء فتحي فنانة كبيرة وعادل إمام فنان كبير وكلهم بحبهم“.

ودافع آخرون عن الفنان عادل أمام، مذكرين بأنه قدم كوميديا لقيت إعجاب كثيرين.

وكانت الفنانة المصرية نجلاء فتحي اعتزلت الفن بعد إصابتها بـ“الصدفية“، والتي عانت منه طويلا وسافرت للعلاج منه خارج مصر.

وكشف زوجها الكاتب الصحفي والإعلامي الراحل حمدي قنديل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ آنذاك ”للأسف نجلاء مصابة بصدفية مستعصية تستلزم العلاج بحقن بيولوجية اخترعت منذ أسابيع بسويسرا.. علاجها يستغرق عدة أسابيع لرقابة الآثار الجانبية“.