محمد الحلو يتعرض لوعكة صحية "خطيرة"

كشف نجل الفنان المصري محمد الحلو، الأربعاء، إصابة والده بوعكة صحية خطيرة تتمثل بانسداد شرايين الساقين بنسبة عالية تتطلب خضوعه لجراحة عاجلة.

وقال حمادة الحلو في منشور على فيسبوك ”أبويا وأخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتحاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق 80%، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما“.

واختفى الفنان محمد الحلو عن الأضواء منذ سنوات لم يقدم خلالها أي أغاني، كما ابتعد عن تترات الأعمال الدرامية التي تميز في تقديمها.

وأكد الفنان محمد الحلو في تصريحات سابقة لـ ”إرم نيوز“ أنه لم يتعمد الاختفاء خلال الفترة الماضية ولكن احترامه لجمهوره يجعله يدقق في كل ما يقدمه.

وأضاف أنه وكل الفنانين الكبار يحملون مسؤولية الوطن والغناء في أعناقهم خاصة بعد تزايد الأعمال غير المهمة والدخيلة على الفن.

وطالب الحلو الدولة المصرية بدعم الفنانين الكبار وإتاحة الفرصة لهم لإذاعة أغنياتهم، خاصة بعدما اكتسح من وصفهم بـ“الولاد التعبانيين“ المجال الغنائي.

يذكر أن محمد الحلو من مواليد الثالث من مارس، عام 1955، وحصل على بكالوريوس من معهد الموسيقى العربية في السبعينيات، وبدأ مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية التي كان لها صدى كبير في العالم العربي، قبل أن يقدّم أغنيات خاصة به وتجعله في خانة نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي.

وتميز الفنان محمد الحلو بتقديم تترات المسلسلات، حيث يعد من الفنانين الأوائل الذين غنوا تترات ومقدمات المسلسلات، ومن الأعمال التي قدم التتر لها: ”آه يا زمن“ و“ليالي الحلمية“ و“الوسية“ و“حياة الجوهري“ و“زيزينيا“ و“حلم الجنوبي“ و“بوابة المتولي“ و“درب الطيب“ و“هالة والدراويش“ و“للثروة حسابات أخرى“ و“الآنسة كاف“.

ولم تتوقف موهبة محمد الحلو على الغناء فقط، فقد شارك في العديد من الأعمال السينمائية من بينها: ”الحب الحقيقي“ و“شباب لكل الأجيال“ و“ابتسامة في عيون حزينة“ و“طبول في الليل“ و“ممنوع في مدرسة البنات“، بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان ”وجيدة وسامح“.