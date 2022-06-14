حسن يوسف يرد على الجدل المثار بسبب "تصريح القبلات"

علق الفنان المصري حسن يوسف على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بسبب تصريحه بأن القبلات في الأفلام القديمة لا تعتبر حراما، موضحا بأن الموضوع غير مهم.

وأثار الفنان حسن يوسف الجدل بعد تصريحاته بأن القبلات في الأفلام القديمة التي شارك بها كانت بلا إحساس، وأنهم كانوا يقومون بـ ”المضمضة“ بعدها، لذلك لا تعتبر حراما، بحسب تعبيره.

وقال حسن يوسف في تصريحات لـ ”et بالعربي“ تعليقا على الجدل الذي أثير حول تصريحاته: ”مش عاوز أتكلم بالموضوع ده ملوش لازمة.. أنا مش هقدر أقول حرام ولا حلال أنا مش شيخ أو مفتي علشان أقول حرام أو حلال، أنا بهزر معاه بقوله لا لون ولا طعم ولا رائحة زي المياه بالضبط حتى تدخل تتمضمض بعدها تلاقي نفس الطعم قالك تدخل تتمضمض علشان ده حلال ولا حرام وقال حاجة من عنده“.

وعن القبلات في الفن قال: ”أنا مش عاوز أتكلم في الموضوع ده موضوع مالوش لازمة يتسأل عنه أصحابه واللي بيأدوا نفس المشاهد“.

وحول حكم الفن في الشريعة الإسلامية أوضح الفنان المصري: ”أنا سمعت من الشيخ الشعراوي كنت قاعد معاه وبسأله قالي هي الكوباية اللي قدامنا دي بنشرب فيها ايه قولتله شاي فقال لي لو حطينا بدل الشاي خمرة قلت له ده يبقى حرام فقال لي ايه ذنب الكباية قالي الفن زي الكباية دي تقدم فيه حلال يبقى حلال وتقدم فيه حرام يبقى حرام يعني رأيي بسيط ومقنع جدا“.

وقال الفنان حسن يوسف في تصريحات صحفية أمس أنه لم يندم على أي عمل قدمه خلال مشواره الفني، مشيرًا إلى أن مسيرته الفنية نقية مثل الصفحة البيضاء.

وأضاف الفنان المصري: ”مسيرتي الفنية نقية زي الصفحة البيضا لأني اشتغلت في الزمن الجميل، والقبلات على أيامنا ما كانش ليها طعم وخالية من الإحساس وكنا بنتمضمض بعدها فما تعتبرش حرام“.

وأشار يوسف إلى أن الجمهور ما زال متمسكا بالأعمال القديمة قائلا: ”الناس شبطانة وبتدور على أفلام الأبيض والأسود، وصديقي في الدنمارك أخبرني أنه لا ينام كل ليلة إلا بمشاهدة فيلم من أفلام الأبيض والأسود“.

وعن حكم الفن أوضح: ”كل عمل يحتمل الحرمانية، مثل كوب الماء فمن الممكن أن نقدم في الكوب شايا أو خمرا“.