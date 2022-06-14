برومانسية.. ياسمين الخطيب تتصالح مع طليقها رمضان حسني

قالت الإعلامية والكاتبة المصرية ياسمين الخطيب إنها تصالحت مع طليقها رجل الأعمال المصري رمضان حسني، وذلك بعد أن طلب منها الصلح، صباح اليوم الثلاثاء.

وكان رمضان حسني طلب الصلح من طليقته ياسمين الخطيب برسالة عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ قائلا: ”ما اقدرش استغنى عنك“.

وعلقت ياسمين الخطيب على المنشور برسالة رومانسية اعتبرها متابعون إعلانا لرأب الصدع وعودتهما من جديد.

وكتبت ”الخطيب“: ”لو وصفت مشاعري تجاهك هاحتاج مجلدات، لكن كل إللي عايزه أقوله اختصرته الست أم كلثوم ببساطة مدهشة في قولها:الحب كده.. وصال ودلال ورضا وخصام! وأهو بين ده وده يا سي رمضان“.

وعلق رجل الأعمال المصري رمضان حسني اليوم للمرة الأولى على انفصاله عن ياسمين الخطيب، موضحا أنه كان يتمنى ألا يخرج الخلاف بينهما على ”السوشال ميديا“.

وكتب طليق ياسمين الخطيب منشورا عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ قال فيه: ”ياسمين حبيبة وزوجة متفانية.. لكن جواها طفلة حساسة جدا وغيورة وسريعة الغضب.. وأنا مش بعتبرها مجرد زوجة.. دي بنتي المدللة وحبيبتي.. وما حصل بيننا هو خلاف عادي ممكن يحصل في أي بيت ويتصلح حتى لو وصل للانفصال“.

وأضاف: ”ماكنتش أحب إنه يخرج من بيتنا لصفحات السوشيال ميديا لكن قدر الله وما شاء فعل.. أنا بعترف إني راجل ريفي عرباوي دماغي صعبة ومتمسك بعاداتي وتقاليدي المختلفة تمامًا عن نمط حياتها.. لكن أنا واثق إننا هانقدر سوا نتجاوز كل مشاكلنا بالحب“.

ووجه لها رسالة قائلا: ”بقولها قدام الناس كلها بحبك وماقدرش أعيش من غيرك“.

وحاولت ياسمين الخطيب الانتحار قبل يومين بتناول كمية كبيرة من حبوبٍ لعلاج الأمراض النفسية، إلا أن طليقها نجح في إنقاذها.

وقالت ياسمين الخطيب خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“: ”بالأمس حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي أتناولها بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي، لم تفلح المحاولة للأسف فأُعدت كرهًا إلى هذه الحياة البغيضة، والقاسية، والظالم أهلها“.

وأضافت ياسمين الخطيب: ”لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة أني أعاني من الـ BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني، أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر، كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة، لم يعد لدي أي طاقة للمقاومة، أتمنى الخلاص“.

وبعد ساعات، كتبت ياسمين الخطيب عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على ”إنستغرام“: ”تم رسميا الانفصال عن رمضان حسني“.

وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالقول: ”أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم“.