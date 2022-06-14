بهاء الدين محمد يتهم شيرين بتوجيه حملة "شتم إلكترونية" ضده

اتهم الشاعر المصري بهاء الدين محمد مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب (بطريقة غير مباشرة) بتوجيه ما أسماهم بـ ”لجان إلكترونية“ لسبه وشتمه؛ بسبب أزمتهما الأخيرة.

وكان الشاعر الغنائي المصري قد هاجم الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد تصريحاتها الأخيرة بأنها نادمة على تقديم أغنية ”ما تجرحنيش“ التي قام بتأليف كلماتها، موضحا أنها تحارب نفسها.

وكتب بهاء الدين محمد منذ قليل منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: ”الناس اللي بتبقى غلطانة غلط كبير وعشان قولنالها عيب تشغل وتستخدم لجان تشتم وتغلط وتلعن بأقذر الألفاظ!!“.

وأضاف: ”الناس دي المفروض مانسلمش عليها طول العمر والواحد يندم على إنه كتبلها ولو سطر واحد.. بس أنا هرد بنجاح اللي يستاهلوا النجاح“.

وكان بهاء الدين محمد قد أعرب عن غضبه بسبب تصريحات شيرين عبد الوهاب عن ندمها على تقديم أغنية ”ما تجرحنيش“ التي كتبها.

وقال بهاء الدين محمد إن شيرين ”شخصية تحارب نفسها بالتجاوز في حق مبدعين صنعوا نجوميتها“.

وأعرب في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ عن ”استيائه“ من ذلك التصريح.

وأضاف أن ”الفنانة تجاوزت حدودها وهو ما دفعه للرد عليها برغم أنه غير معتاد الرد عبر مواقع التواصل“.

وتابع: ”أداء شيرين عبدالوهاب للأغنية من الأساس لم يعجبه“، موضحا أن ”المؤلف والملحن نصر محروس هو من عرضها عليه ووافق تقديرا له“.

وأكد الشاعر الغنائي أن ”أغنية (ما تجرحنيش) التي غنتها شيرين وصرحت مؤخرا أنها ندمت عليها، من أهم أعماله ومن حقه الدفاع عنها نتاج تهور التي غنتها“.

وواصل ”بهاء الدين“ هجومه قائلا: ”لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما تعود يغلط لازم ييجي عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلي باله خاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها“.

وأضاف: ”أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبي كانت مع الأستاذ نصر محروس اللي هو صاحب الفضل في تقديمها.. وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكي وسألها نصر بتعيطي ليه ردت علشان أنا قاعدة مع الأستاذ بهاء !!!“.

وتابع: ”رشحتها تغني (كتير بنعشق) ولولا موافقة نصر احتراما للعشرة اللي بينّا ماكانتش هتغنيها لأنها كانت موقوفة من النقابة“.

وواصل منشوره: ”لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللي أنا بحبه وبحترمه لقيته بيكلمني نيابة عنها ويقولي سمعني الجديد وده طبعا خطأ لأن اللي بيغني مهما كان اسمه مش المفروض يغلط غلطه زي دي !!! لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول“.

واختتم بهاء الدين محمد، قائلا: ”عشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانة كالعادة، بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تاني، وأنت بتكبري بس مش هتعدي حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم“.