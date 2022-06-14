المنتج الإماراتي عبد العزيز المحيربي: نفتقد للتفكير خارج الصندوق

دعا المنتج الفني الإماراتي عبد العزيز المحيربي إلى ”التخلص من النمطية في تقديم الأعمال الفنية، وتجنب تكرار الموضوعات، والسعي لتقديم لهجة إماراتية بيضاء، للمضي قدماً في انتشار المنتج الفني الإماراتي“، على حد تعبيره.

وأضاف المحيربي، في لقاء مع ”إرم نيوز“: ”أعمل في الإنتاج خارج دولة الإمارات، حيث إن المواهب تحتاج إلى دعم وتوجيه، وعسى أن يوفقنا الله في إيجاد المواهب الشابة، والبداية ستكون من مصر“.

وفيما يتعلق بتدشينه شركة إنتاج فني، قال المحيربي: ”تستهدف الشركة اكتشاف المواهب الغنائية الجديدة على مستوى الوطن العربي.. ففي بلدي الإمارات نجد أن مجال الإنتاج الفني السينمائي أو الدراما محصور في إطار معين، أما في مجال الإنتاج الموسيقى مثلاً، فنلاحظ أن أغلب المطربين هم مَن ينتجون لأنفسهم“.

وعبر المحيربي عن رأيه بالموسيقى والسينما والدراما في الإمارات قائلاً: ”لدينا كل ما تحتاجه من موارد للوصول إلى العالمية، باستثناء شيء واحد، وهو التفكير خارج الصندوق، لأن ما نتلمسه حالياً مكرر وبمثابة إعادة لما تم إنجازه سابقاً، ولكن بطريقة حديثة“.

وأضاف: ”قررت الإعلان عن مسابقة لاكتشاف المواهب، وسيكون للفائزين عقود رعاية وإنتاج موسيقي“.

وأكد المحيربي أن ”الفن رسالة سامية وذو أهمية كبيرة في مجتمعنا، فمن خلاله يمكن بث رسائل وطنية واجتماعية وتثقيفية إيجابية، لذا يجب على الجميع حفظ تلك الأمانة واستغلالها بالشكل الصحيح“.

وعبد العزيز المحيربي، (34 عاماً)، رجل أعمال ومنتج إماراتي، قاده حبه للفن لدخوله كمنتج باحث عن المواهب الفنية الغنائية، وبدأ مشروعه في تبنّي الأصوات الطربية من مصر، كما أنه يمتلك شركة لتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية في دبي.