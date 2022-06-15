"صوتها عورة".. حاتم الشمري يثير جدلا بعد قطع اتصال والدته في "ريد سيركل"

أثار المتسابق السعودي في البرنامج الواقعي ”ريد سيركل“ حاتم الشمري، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب رفضه استقبال مداخلة والدته على الهواء مباشرة، مبررا ذلك بأن صوت المرأة ”عورة“.

وهاجم متابعون الشمري، خاصة بعد تبريره وتمسكه برفض استقبال اتصال، قبل أن يتراجع لاحقا ويستقبل اتصالها على الهواء مباشرة.

وكان الإعلامي ناصر الغامدي قد استقبل اتصال والدة حاتم الشمري، وبعد ترحيبات قصيرة بينهما، أعلن أنها والدة حاتم وسط تصفيق الحاضرين، لينهض المتسابق السعودي ويطلب قطع الاتصال.

وتوجه حاتم الشمري للإعلامي الغامدي، وقال إنه ”يرفض مكالمة والدته“، معلقا: ”اقطعوا الصوت الله لا يهينكم الوالدة على العين والراس لكن أنا مابيها تظهر على الشاشة“.

وشدد المتسابق السعودي أنه يفخر بوالدته، إلا أنه لن يسمح بسماع صوتها على الملأ، نظرا لأن صوت المرأة ”عورة“.

وتسبب تبرير الشمري لقطعه اتصال والدته، باحتدام النقاش بينه وبين الإعلامي الغامدي، الذي شدد على أن ”صوت المرأة ليس بعورة سواء من الناحية العلمية أو الدينية“.

وأكد الشمري بعد أن حاول المتسابق السعودي مقاطعته: ”المرأة صوتها عورة إذا تميعت، وإذا كان فيه غنج بصوتها، لكن أمك مداخلتها تبي تفرح ولدها على الهواء مباشرة، وتسعده بمداخلتها تشجيعا وتحفيزا لحاتم حتى يواصل نجاحاته، عائشة رضي الله عنها كانت تدخل مع الصحابة في الأحاديث“.

لكن حاتم الشمري أصر على موقفه، مبينا أن ”والدته إذا أرادت شيئا بإمكانها مهاتفته عن طريق الإدارة، والتحدث بينها وبينه، دون أن تكون المكالمة على الملأ“.

وقال: ”بس أنا ما أحب يطلع صوتها على الشاشة، هو تحفظ لا أكثر ولا أقل“.

ونفى المتسابق السعودي أن يكون رفضه مكالمة والدته على الملأ من الناحية الدينية، لافتا إلى أن ”المسألة تتعلق بعاداتهم وتقاليدهم في منطقة حائل، إذ إن صوت المرأة في حائل يعتبر عورة، ولا يجوز لأحد غريب أن يسمعه“.

وعاود الشمري توجيه رسالة لوالدته، مؤكدا أنها ”فخر له، لكنه لا يرغب أن يسمع صوتها على الملأ، نظرا لأن هذا من عاداتهم المعروفة بحائل“.

لكن الإعلامي ناصر الغامدي فاجأ حاتم الشمري، ليعلن له أن والدته موجودة في ذات المنتجع الذي يوثقون منه يوميات البرنامج، ليطلب الشمري المغادرة لرؤيتها.

وبعدها، ما لبث حاتم الشمري أن عاد، ليتراجع عن موقفه من رفضه مداخلة والدته الهاتفية على الملأ، وليجري اتصالا معها على الهواء مباشرة.

وأثار تصرف المتسابق السعودي بين رفضه وتبريره الرفض ثم تراجعه عن موقفه انتقادات واسعة.

وهاجمته متابعة تحمل اسم ”سارة“: “ الحمد لله والشكر يفشل أمه ويقول صوتها ما يطلع بالشاشة ويتفلسف والمرأة عورة وفلسفة وآخرتها… طلب اتصال لأمه مرة ثانية وشششش هالبزرنه؟ والتناقض“.

وعلقت ”سحر الزهراني“: “ بعد وش؟ بعد م فشلتها وكسرتها تجي ترقع الحين؟ خساره 9 شهور بس ياعزتي لامك بس“.

واستنكرت متابعة تصرفه: ”يدري ان صوت المرأة عورة وما يدري ان غض البصر واجب وأنه الي يسويه من بثوث مع البنات شيء محرم.. ناس غريبة“.