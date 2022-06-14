في أول تعليق على إعلان انفصالهما.. طليق ياسمين الخطيب يطلب الصلح

علق رجل الأعمال المصري رمضان حسني طليق الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب للمرة الأولى على انفصاله عنها، موضحا أنه كان يتمنى ألا يخرج الخلاف بينهما على ”السوشيال ميديا“.

وكانت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب أعلنت انفصالها عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، بعد زواج دام 10 أشهر، وذلك بعد ساعات من كشفها عن محاولتها الانتحار من خلال تناول كمية كبيرة من حبوب الأمراض النفسية لمرورها بظروف نفسية سيئة.

وكتب طليق ياسمين الخطيب منشورا عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ قال فيه ”ياسمين حبيبة وزوجة متفانية.. لكن جواها طفلة حساسة جدا وغيورة وسريعة الغضب.. وأنا مش بعتبرها مجرد زوجة.. دي بنتي المدللة وحبيبتي.. وما حصل بيننا هو خلاف عادي ممكن يحصل في أي بيت ويتصلح حتى لو وصل للانفصال“.

وأضاف ”ماكنتش أحب إنه يخرج من بيتنا لصفحات السوشيال ميديا لكن قدر الله وما شاء فعل.. أنا بعترف إني راجل ريفى عرباوي دماغي صعبة ومتمسك بعاداتي وتقاليدي المختلفة تمامًا عن نمط حياتها.. لكن أنا واثق إننا هانقدر سوا نتجاوز كل مشاكلنا بالحب“.

ووجه لها رسالة قائلا ”بقولها قدام الناس كلها بحبك وماقدرش أعيش من غيرك“.

وحاولت ياسمين الخطيب الانتحار قبل يومين بتناول كمية كبيرة من حبوبٍ لعلاج الأمراض النفسية، إلا أن طليقها نجح في إنقاذها.

وقالت ياسمين الخطيب خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“ ”بالأمس حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي أتناولها بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي، لم تفلح المحاولة للأسف فأُعدت كرهًا إلى هذه الحياة البغيضة، والقاسية، والظالم أهلها“.

وأضافت ياسمين الخطيب ”لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة أني أعاني من الـ BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني، أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر، كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة، لم يعد لدي أي طاقة للمقاومة، أتمنى الخلاص“.

وبعد ساعات، كتبت ياسمين الخطيب عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على ”إنستغرام“: ”تم رسميا الانفصال عن رمضان حسني“.

وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالقول ”أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم“.

وكانت ياسمين الخطيب احتفلت في آب/ أغسطس 2021، بعقد قرانها على المنتج الغنائي رمضان حسني، في حفل بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة (القاهرة).