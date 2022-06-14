المشهورة اليمنية أروى عمر تعلن "اعتزال السوشيال ميديا"

أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية، المقيمة في المملكة العربية السعودية، أروى عمر، اعتزال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي عامة.

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وظهرت أروى عمر في مقطع فيديو قصير، تداولته الحسابات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها حولت حسابها على تطبيق ”سناب شات“ لحساب خاص به 10 أشخاص فقط وهم زوجها وصديقاتها.

وأضافت المشهورة اليمنية، أنها ”مبتعدة على السوشيال ميديا منذ أكثر من أسبوعين“، لكنها لم تكشف الأسباب وراء قرارها، مكتفية بالإشارة إلى أنها ”تعطي لنفسها راحة“.

ولفتت مشهورة مواقع التواصل، إلى أنها أغلقت أحد حساباتها النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا، بينما لم تكشف ”ما إذا كان الاعتزال نهائيا أم لفترة مؤقتة“ وستعود مرة أخرى.

وكانت أروى عمر تنشط على ”سناب شات“، حيث تقدم مقاطع من حياتها اليومية، إضافة إلى نشر الإعلانات.

يشار إلى أن المشهورة اليمنية تعرضت لبضع أزمات بسبب استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بينها الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتظهر أجزاء من جسدها.

وكانت تلك الصورة تم التقاطها من مقطع فيديو من حسابها، وذلك قبل أن تقوم بحذفه من فورها.

وأعلنت المشهورة اليمنية، آنذاك، أنها ستقاضي كل من قاموا بـ“التشهير“ بصورتها المسربة، معلقة بأن ”القانون سيربي الجميع“، مبينة أنها قدمت شكوى بمسربي صورتها.

أوضحت في مقطع عبر حسابها في ”سناب شات“، حينها وهي تبكي متأثرة، أن ”مقطع الفيديو انتشر عن طريق الخطأ“، متوسلة رواد مواقع التواصل بعدم نشر الصورة، التي تم التقاطها من مقطع الفيديو المعني.

وقامت صديقات لأروى عمر بدورهن، بمطالبة الجمهور بحذف الصورة المسربة، مشددين على رواد مواقع التواصل بضرورة الكف عن نشر صورة أروى عمر، وأكدن حينذاك أنه ”ليس من طبيعة أروى نشر أجزاء من جسدها عبر حساباتها“.

يذكر أن أروى عمر، احتفلت بزواجها وسط أجواء عائلية، بحضور مجموعة من أصدقائها المقربين، يوم الـ23 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في خطوة لم تسبقها أي مقدمات أو تلميحات.