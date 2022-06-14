نجلاء عبدالعزيز ترد على سخرية إيناس الحنطي من صورتها بحفل زفاف شقيقتها يوشا

سخرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، المقيمة في دبي، إيناس الحنطي، من إطلالة مواطنتها المشهورة نجلاء عبدالعزيز، في حفل زفاف شقيقتها ”يوشا“.

وكانت نجلاء عبدالعزيز قد نشرت عدة إطلالات ظهرت فيها في زفاف شقيقتها، في الوقت الذي أخفت فيه ملامح الوجه.

وبينما قال متابعون إن ”التي في الصور هي نجلاء ذاتها“، شكك متابعون آخرون بذلك وأكدوا أن من ظهرت هي عارضة أزياء في الأصل، وأن نجلاء عرضت الإطلالة التي سترتديها في الزفاف من خلالها.

وأشارت المشهورة الحنطي إلى إحدى إطلالات نجلاء، لتستنكر ظهورها فيها، منتقدة ”إخفاءها وجهها في المنشور، بينما قامت بإظهار أجزاء من جسدها“.

وعلقت الحنطي بالقول: ”ألف مبروك زواج يوشا أخت نجلاء عبدالعزيز الله يوفقها، بس أحتاج أحد يشرح لي، هذي مين؟ وليه نجلاء ناشرة صورتها وليه الرجول طالعة والوجه مغطى، وإيش هذا اللبس هل هذا لبس العرس ولا إيش أنا واضح إني متأخرة بالمتابعة سامحوني بس شدني الفضول“.

في المقابل، استنكرت نجلاء عبدالعزيز انتقاد إيناس الحنطي، معبرة عن استغرابها من تعليقها.

ولفتت نجلاء إلى أنها ”على معرفة بإيناس الحنطي وأنهما تتابعان بعضهما البعض عبر حسابيهما في سناب شات، وسبق أن دخلت منزلهم، إلا أنها فوجئت بتعليقها على العام دون أن توجهه لها شخصيا، كما فوجئت بإلغاء متابعتها“.

واعتبرت المشهورة عبدالعزيز أن ”الحنطي انتقدتها على العام، رغبة باستغلال اسمها وشهرتها، للحصول على تفاعل“.

وأضافت أن ”إيناس تظاهرت بأنها لا تعرفها، رغم علاقتهما معا منذ سنوات“، مشددة على زيارتها في منزلها أكثر من مرة، قائلة: ”والله إني أعزها الصدق وأحترمها ولا كان ما دخلت بيتها وتوني برمضان شفتها بإعلان وسلمت وسولفت معها، بس ليه كذا حبيبتي تحطين نفسك بمواقف بايخة؟“.

وأوضحت أنها ”ردت على مواطنتها الحنطي عقب انتقادها لها، واستفسرت منها عن سبب تصرفها وكأنها لا تعرفها، إلا أنها لم تتلق جوابا من إيناس“.

وقالت: ”للي ما فهمو، هي كانت منزلة كذه بآخر صورة عندها، وانا كتبت لها والله تعالي واسأليني وأجاوبك وراك كنك ما تعرفيني لحول؟ بس ما ردت علي“.

وتعرضت إيناس الحنطي لهجوم من متابعي نجلاء عبدالعزيز بعد رد الأخيرة عليها، فيما لم تعلق إيناس الحنطي على اتهامات مواطنتها نجلاء بتظاهرها بعدم معرفتها، وسعيها للشهرة مستغلة اسمها.