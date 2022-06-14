ريم مصطفى: أنا مطلقة ولدي ولدان

كشفت الفنانة المصرية ريم مصطفى لأول مرة، إنها مطلقة ولديها ولدان من رجل خارج الوسط الفني، قائلة: ”أول مرة بقول كده أنا مطلقة وكنت متزوجة لمدة 10 سنوات وعندي ولدين عمر وعلي“.

وأضافت ريم مصطفى في حوار تلفزيوني مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عبر برنامج ”كلمة أخيرة“ المذاع على فضائية “ON” المصرية، أنها تزوجت صغيرة حينما كان عمرها 19 عاما، مؤكدة أن هذه التجربة من أهم تجارب حياتها وهي كيفية اختيار شخصية شريك الحياة.

وعن أسباب الانفصال، قالت إن السبب هو اختلاف شخصيتها عن طليقها، مؤكدة أنها متفاهمة معه بشكل كبير عقب الطلاق، قائلة: “من حسن حظي أن والد أبنائي محترم وابن ناس وراقي والطلاق كان بسبب أننا مختلفين عن بعض مش عشان حاجة تانية”.

وتابعت: “مش لازم الطلاق يعني أننا نفرج الناس علينا ونروح محاكم وابو ولادي بتربطني به علاقة صداقة واحترام”.

ورفضت الفنانة المصرية الإفصاح عن عمر أبنائها، لكنها كشفت أن فترة الزواج التي سبقت الطلاق كانت 10 سنوات، مشيرةً إلى أنها لا تمانع في الارتباط من جديد ولكن بعد التفكير جيداً في الخطوة التي اعتبرتها بـ“الصعبة جدا“.

وخلال اللقاء تطرق الحديث عن شخصيتها، قائلة إنها تشبه الشخصية التي قدمتها في مسلسلها الأخير “سوتس بالعربي” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، والتي جسدت فيه دور محامية، مشيرةً إلى أنها تشبه الشخصية في قوتها.

وقالت إنها الابنة الثانية بين 4 شقيقات مضيفة أنها بمثابة “رجل العيلة” – بحسب وصفها – مضيفة أن الأمر في تصرفاتها مع أسرتها يرجع لطبيعة شخصيتها وليس بترتيبها بين شقيقاتها“.

وأضافت أن ليس هناك شيء لا تستطيع القيام به، مؤكدة أن مظهرها قد يتسبب في خداع البعض، ليعتقدوا أنها شخصية هادئة على عكس طبيعة شخصيتها القوية بحسب تعبيرها.

يشار إلى أن آخر أعمال ريم مصطفى، هو مسلسل “سوتس بالعربي”، الذي عرض في رمضان الماضي، مع الفنانين: “آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد”.