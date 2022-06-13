الفنان المصري محمد عطية: لا يوجد "فن نظيف"

انتقد الفنان المصري محمد عطية الفنانين الذين يحولون أدوارهم في الأعمال الفنية لتتماشى مع معتقداتهم الشخصية، موضحا أنه لا وجود لما يسمى بـ“السينما النظيفة“، على حد تعبيره.

وقال محمد عطية، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“: ”أنت بتمثل يبقى لازم تطوع نفسك لكل ما يتطلبه منك الدور من لبس وشكل وأداء يناسب الشخصية اللي أنت بتلعبها مش العكس“.

وأضاف: ”يجيلك دور تقوم مطوعه ليتماشى مع معتقداتك الشخصية!! مفيش حاجة اسمها كده، لو مستحرم التمثيل ما تمثلش، إنما تقعد تفرقنا بادعاءات أخلاقية ليه؟“.

واعتبر أن ”الفن النظيف غير موجود“، حيث قال: ”مفيش حاجة اسمها الفن النظيف، ده مصطلح مضلل مالوش أي معنى، في حاجة اسمها فن، نقطة.. عاجبك بالتحرر الإبداعي فيه أهلا وسهلا مش عاجبك تفضل ما تشاركش وما تتفرجش.. ده إيه البيض ده“.

وأثار محمد عطية، مؤخرا، الجدل بعد عدة تصريحات أدلى بها حول الزواج، حيث قال إنه يرفض الزواج، مشيرا إلى أنه يؤيد المساكنة والعلاقة الجنسية قبل الزواج.

وأضاف محمد عطية، خلال استضافته ببرنامج ”المزح نصو جد“، أن الدراسات العلمية أكدت أن ”العلاقة مع شخص واحد طيلة الحياة غير صحية، موضحا أن من يعيش قصة حب دون زواج لا يخون أبدا، ويكون وفيا لأبعد درجة بعكس المتزوجين“.

وكان محمد عطية قد أثار في يناير الماضي حالة من الجدل بعد إعلانه عبر حسابه على ”إنستغرام“، تحوله لشخص نباتي وتأذيه من أكل الحيوان وانتقاد ذبح الحيوانات في عيد الأضحى.

وتذرع عطية بعدم استطاعته تناول وجبات من حيوانات أو طيور ”تتألم من ذبحها“، ثم تقدم كطعام، معلنا تحوله إلى شخص نباتي المأكل بسبب حبه الشديد للحيوانات.

ونشر محمد عطية على ”إنستغرام“، صورة له مع كلب، وعلق عليها قائلا: ”بقالي أكثر من سنتين مسيطرة على دماغي فكرة إني مش قادر آكل كائن بيتحرك ويحس وبيتألم“.

وأعلن محمد عطية، توقفه تماما عن أكل لحوم الحيوانات ومنتجاتها، متوقعا تعرضه لحملات السخرية المحتملة التي سيتعرض لها بسبب قراره المختلف مع ”أغلب الناس“، مضيفا: ”مؤكدا لا أحكم على أي شخص يتناول اللحوم.. كل شخص يرتاح في شيء ينفذه“.