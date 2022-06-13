نبيلة عبيد تكشف النقاب عن تفاصيل برنامجها الإذاعي الجديد

كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن تفاصيل برنامجها الإذاعي الجديد الذي أعلنت عنه مؤخرا ويبث عبر إذاعة صوت القاهرة المصرية، وتتحدث خلاله عن ذكرياتها وأعمالها الفنية في الإذاعة والسينما والمسرح.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ”ON“ المصرية، إن البرنامج اسمه ”مع نبيلة“ وسيتناول حياتها منذ بدايتها وهي في مرحلة المدرسة وحبها للسينما وترددها على دور العرض حتى أصبحت ممثلة.

وأضافت الفنانة المصرية: ”كنت دايما بشوف كبار الفنانين عشان أعرف إزاي وصلوا لكده وكنت بفكر دائمًا في الاتجاه ده مع الحفاظ على دراستي وحرصت على الاتجاهين سويا، وظليت بهذا الشغف حتى التقيت المخرج عاطف سالم بالإضافة للمخرج والمنتج الكبير حلمي رفلة وشركات التوزيع زي دولار فيلم كل هؤلاء وقفوا بجواري“.

وتابعت: ”سأتناول رحلتي وما لا يعرفه الناس وكيف كان وقتها تحضير النجم وتأهيله للاستمرار لفترة طويلة كفنانة ونجمة مش بس تطلع فيلم وتختفي، وهحكي عن كل الناس اللي وقفوا معايا في كل أعمالي زي رابعة العدوية وكيفية الإلقاء والمناجاة“.

وقالت إن الفكرة جاءتها منذ ثلاث سنوات لكن الفرصة جاءت الآن، ”وهحكي بطبيعتي وبأريحية شديدة“.

وكتبت عبيد منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ قالت فيه: “ اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه.. أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان (مع نبيلة عبيد) أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم“.

وعن تفاصيل البرنامج أوضحت الفنانة المصرية: ”كل التفاصيل هتعرفوها قريب وقريب جدا، بس دلوقتي لازم أقولكم إنه حيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورا والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد ترك، والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى“.