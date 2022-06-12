محمد الشقنقيري يخرج عن صمته بعد أزمته مع رحيل ذكري

خرج الفنان المصري محمد الشقنقيري، عن صمته لأول مرة منذ اندلاع أزمته مع مواطنته العارضة رحيل ذكري.

وكانت ”ذكري“، أعلنت، الأسبوع الماضي، انفصالها رسميًا عن الفنان الشقنقيري، من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، ليخرج بعدها محامي الشقنقيري وينفي معرفتها.

وقال الفنان المصري في منشور كتبه عبر صفحته على ”فيسبوك“ اليوم الأحد: ”لم أتزوج من أي امرأة خلال فترة انفصالي عن زوجتي وحتى رجوعي لها“.

وأضاف الشقنقيري: ”لقد تركت الموضوع كما صرحت سابقًا في يد القضاء العادل على كل من يشهر بي أو يدعي عليَّ بغير ذلك، شكرًا لكم جميعًا، كل الاحترام والتقدير“.

وكانت العارضة المصرية رحيل ذكري، خرجت، الأسبوع الماضي، في بث مباشر، عبر حسابها على “إنستغرام“، مؤكدة أنها ”تزوجت من الشقنقيري، قبل أكثر من عام، لكنه ينكر الزواج“.

وخلال البث ظهرت ذكري ”وهي مصابة بكدمات في وجهها“.

وقالت: ”تزوجت محمد الشقنقيري لمدة سنة وشهرين، وسكنت معه في شقة بالمعادي، ولم يفِ بوعوده لي تمامًا، كما أنه لم يكن يصرف عليَّ طول تلك المدة سوى 3 أو 4 آلاف جنيه“.

وأضافت: ”أعلنت انفصالنا لأنه ينكر زواجنا من الأساس، وأنا مكنتش واحدة مشت معه يومين وخلاص، وأتكلم دلوقتي مش عشان أُشهّر بيه، ولكن عشان عندي أولاد، ومحبش يسمعوا الكلام ده عن أمهم“.

وواصلت: ”لما تواجهت أنا وزوجته الأولى قولت لها معرفش حاجة عن الموضوع ده، وهو صديق للعائلة عادي، وأنكرت الموضوع، وقولت إنه كان هناك على السوشيال ميديا، وفيه ناس بتحاول تبتزه“.

وعن الكدمات التي في وجهها، أوضحت أنها تعرضت لحادث، ولم تتعرض للاعتداء من الشقنقيري كما أشار البعض.

وتقدم الفنان الشقنقيري، ببلاغ إلى النائب العام المصري يتهم خلاله عارضة الأزياء رحيل ذكري، بانتحال صفة زوجته والتشهير به، إضافة إلى شكوى تقدم بها لنقابة المهن التمثيلية.

وبعد هذه الضجة، اتهمت ”رحيل ذكري“، الأربعاء الماضي، محمد الشقنقيري، باختراق حسابها على موقع ”إنستغرام“.

وكتبت منشورًا على ”فيسبوك“ قالت فيه: ”تم اختراق حسابي على الإنستغرام، وهناك محاولات أخرى لسرقة باقي حساباتي على السوشيال ميديا.. مش كنت بتقول مفبركة.. أومال خايف ليه بقى، وبتحاول تلم وتمسح“.